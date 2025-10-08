GALLICCHIO: ascolta in anteprima streaming l’EP d’esordio “Analisi Uno”

Disponibile dal 10 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Analisi uno”, EP d’esordio del cantautore pugliese Gallicchio. Un piccolo viaggio cantautorale in grado di stimolare un sorriso e una riflessione, attraverso arrangiamenti essenziali a supporto di testi che vogliono “dare del tu” a chi ascolta.

“Analisi uno è tipicamente il primo esame di ogni matricola iscritta ad un qualunque corso di ingegneria. E come per alcune cose che ci capitano, viene spesso preso troppo sul serio”. – Gallicchio.

L’EP è stato concepito sul finire del 2024, con una manciata di idee in testa e qualche brano ancora monco tra le mani. L’obiettivo è uno soltanto: un’analisi delle emozioni, in relazione con sé stessi e con gli altri, nel modo più semplice, ironico ed empatico possibile. Mettere il punto sul potere della leggerezza nell’affrontare la realtà di tutti i giorni, che sia il senso di inadeguatezza, la nostalgia, l’amicizia passata, l’amore che va via e quello che resta.

CHI È GALLICCHIO?

“Ehilà! Sono Gallicchio, sono di Ceglie Messapica, luogo dove chitarre acustiche e nostalgia si legano molto facilmente. Il risultato che vien fuori è un cantautorato un po’ ironico, un po’ scanzonato, con la giusta dose di malinconia. Quando non suono ballo il Lindy Hop e faccio il ricercatore universitario, ma non ho ancora trovato nulla”.

Gallicchio è un cantautore emergente nato e cresciuto a Ceglie Messapica, nel cuore della Puglia. Prende in mano la chitarra quasi prima di imparare a camminare e durante l’adolescenza inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel frattempo, studia altro, impara a ballare lo swing e trova anche il tempo per correre una maratona. È alla fine del 2024 che torna a scrivere con una nuova consapevolezza. I suoi brani presentano arrangiamenti essenziali e testi ironici, con riferimenti al cantautorato classico.

Nel giugno 2025 esordisce con il singolo “Vincenza” che riceve un ottimo riscontro di critica e pubblico, seguito da “Lezioni di Mariù” (luglio 2025) e “Paso adelante” (settembre 2025).