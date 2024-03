GAEB: guarda in anteprima il video “Libertà”

Disponibile da martedì 5 marzo il videoclip di “Libertà“, il singolo d’esordio di GAEB, fuori per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy.



“Libertà” nasce da una sensazione di oppressione, dalla quale l’artista toscano tenta di evadere. GAEB, fondendo elementi provenienti da urban pop e hip hop con il suo lirismo introspettivo, scava in profondità tra le pareti delle proprie gabbie mentali, affrontando i confini soffocanti del proprio tormento alla continua ricerca della liberazione, che arriva, inaspettata, in un battito di ciglia.

“Il brano è il mio tentativo di fuga dalla concretezza delle mie paranoie, cercando di scappare in un universo utopico dove tutti i problemi e le sensazioni negative scompaiono. Il video è stato girato nella natura tra le colline emiliane: il fiume dà un’idea di libertà ed evasione, ripresa anche nel testo della canzone.”

GAEB invita gli ascoltatori a entrare nel viaggio di trasformazione alla scoperta di se stesso: “Libertà” si eleva a testimonianza della resilienza dello spirito umano e del desiderio di emancipazione dal proprio tumulto interiore.

In questa ricerca di “libertà”, cerchiamo conforto dall’incessante raffica di paranoie e pensieri negativi, anelando a un luogo non fisico, in cui i fardelli della mente siano sollevati e la promessa di libertà si presenti come un’oasi lontana nel deserto della nostra coscienza.

GAEB

Classe ‘03, GAEB, artista della provincia di Pistoia, si approccia alla musica quando gli viene regalata la prima chitarra, suonando le prime cover, avvicinandosi così al canto e alla scrittura. Le prime canzoni nascono tra gli alberi di un bosco, dove l’artista si è ritagliato un suo spazio personale che con il tempo è diventato stimolante per la sua scrittura e per l’evoluzione dei suoi brani. Attraverso l’insegnante di canto, che lo sprona e lo accompagna nel suo percorso,

conoscerà Davide, che cura la produzione dei suoi brani.

IG: https://www.instagram.com/thatsgaeb/



CREDITI BRANO

Scritto da: Gabriele Venturi

Composto da: Gabriele Venturi

Prodotto da: Davide Gobello

Label: Zoo Dischi



CREDITI VIDEO

Regista: Mirko Ponzalli

Direttore artistico: Francesco Pio Ruggiero

Montaggio: Mabriele Venturi