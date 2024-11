FRANZ FERDINAND: ascolta il nuovo singolo “Night Or Day”

I Franz Ferdinand hanno condiviso oggi il video di “Night Or Day”, l’ultimo brano tratto dal loro nuovo album in studio, The Human Fear, che uscirà venerdì 10 gennaio 2025 via Domino. La band sarà in concerto il 20 Febbraio 2025 al Fabrique di Milano (soldout).

Il brano è accompagnato da un fantasioso video in bianco e nero, drammatico ed esteticamente stupefacente, diretto da Rianne White, che ha dichiarato:

‘Questa canzone emula l’immensità turbolenta e trascendente dei sentimenti che vivono e respirano tra quattro mura. Nata con i Franz Ferdinand nel loro studio scozzese, dove l’hanno registrata, “Night or Day” è diventata un potente incontro di immagini e suoni, tutto catturato dalla pellicola da 16mm in bianco e nero. Queste sono il tipo di tempeste in cui balliamo!’

Alex Kapranos ha aggiunto: La vita non sarà mai facile, ma noi ci assicureremo di viverla al meglio, notte e giorno. Dalla notte al giorno. Abbiamo collaborato con la bravissima Rianne White per catturare il dramma-noir dell’ambiente in cui abbiamo registrato questo e il resto dell’LP. Ha una sensibilità e un’energia che sono esplose in quello spazio, dando un barlume del mondo in cui abbiamo realizzato la nostra musica. Una tempesta scuote la stanza e boom… il cuore oscuro della Scozia batte forte! Girato interamente in loco presso gli AYR Studios.

Prodotto insieme a Mark Ralph, che aveva già collaborato con loro per l’album del 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action, l’album mostra i Franz Ferdinand in forma, vivaci e pieni di energia, che puntano senza esitazioni al lato più pop, in classico stile Franz.

Registrato agli AYR Studios in Scozia, le 11 canzoni di The Human Fear fanno tutte riferimento alle paure umane più profonde, e a come il superamento e l’accettazione di queste guidano e definiscono le nostre vite.