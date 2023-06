FESTIVAL DI MAJANO: la 63a edizione dal 21 al 15 agosto la 63a edizione a Majano (Udine)

L’estate del Friuli Venezia Giulia attende una nuova edizione, la numero 63, del Festival di Majano, rassegna musicale, culturale, gastronomica del comprensorio collinare, fra le manifestazioni più longeve e amate del nord est, che presenta oggi il calendario completo di questa edizione 2023.

Dal 21 luglio al 15 agosto a Majano si susseguiranno decine di eventi fra grandi concerti, happening gastronomici, mostre d’arte, premiazioni, incontri e tornei sportivi.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3J10x0U

Musica da sempre grande protagonista della kermesse majanese con un programma di concerti di assoluto livello che proietta il Festival fra le rassegne più importanti di tutto il contesto nazionale. Primo fra gli appuntamenti di punta in ordine di tempo sarà il sabato 22 luglio quando sul main stage dell’area concerti salirà la star del rap italiano Salmo. Eclettico, anticonformista, provocatorio, l’artista sardo, con la sua incredibile energia, darà il là alla parata di stelle del festival. Secondo appuntamento è quello del giorno seguente, domenica 23 luglio, con lo spettacolo “Panariello vs Masini”, progetto che accomuna due grandi artisti, ognuno con la propria sensibilità, in uno show che è anche un incontro e una sfida fra battute e canzoni. Un altro duo, questa volta tutto pop, sarà live sabato 29 luglio, stiamo parlando di Renga e Nek, artisti che hanno segnato decenni di musica italiana, pronti a ripercorrere assieme sui palchi dell’estate i tanti successi delle loro meravigliose carriere. Martedì 8 agosto sarà la volta della notte balkan con l’icona mondiale di questo genere, Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band. Ad impreziosire l’evento l’opening act del trombettista Eusebio Martinelli e la Gipsy Orkestar. Concerto e tour fra i più attesi dell’intera estate italiana è quello della reunion degli Articolo 31. J-Ax e Dj Jad, leggende viventi del rap italiano, capaci di segnare due decenni di musica e cultura underground del nostro paese, tornano assieme sul palco per la felicità di moltissimi fan che accorreranno a Majano venerdì 10 agosto per cantare e ballare canzoni che hanno segnato un’epoca. Evento tutto da ballare sarà poi quello del 14 agosto con il dj set di Gabry Ponte, star della musica dance, già membro degli Eiffel 65 e ora dj e produttore discografico fra i più importanti della scena musicale contemporanea.

Ma il Festival di Majano regala sempre anche tanta ottima musica da godere gratuitamente, sia sul main stage dell’Area Concerti, sia sul secondo palco di Piazza Italia. Evento molto atteso in questo senso è il live degli Ubermensh, quotatissimo tributo ai Rammstein, sabato 5 agosto sul palco principale. Ad aprire la serata ci sarà il progetto metal sinfonico AqvileA. Ulteriori eventi musicali a ingresso libero saranno poi le serate Maracaibo – Krepapelle d’Estate (4 agosto), Piterpan Impatto con Dj Matrix, special guest Rudeejay e Djs from Mars, (6 agosto). In Piazza Italia, in ogni serrata del festival la musica vedrà avvicendarsi Playa Desnuda (22 luglio), The Pellizzaris (23 luglio e 14 agosto), Mad Scramble (29 luglio), Los Locos e Radio Company in Action (30 luglio), Adele Experience Trubute (6 agosto), 88 Folli (8agosto), Rastafischio (10 agosto), Ostetrika Gamberini (11 agosto), Sasha Torrisi canta Battisti (12 agosto), Gem Boy (13 agosto), Galao (15 agosto).