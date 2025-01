Erica Mou: le foto della data al Teatro Filodrammatici di Milano

Foto di Rossella Mele

Dopo i concerti al Teatro Petrella di Longiano (FC), all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro Forma di Bari, prosegue il tour di Erica Mou per la presentazione di “Cerchi”, il suo nuovo album di inediti uscito lo scorso 15 novembre.

Settimo della sua discografia, “Cerchi” è un disco di undici tracce che descrive un cammino di crescita e scoperta, che inciampa nella circolarità del tempo, un cerchio che non si chiude mai completamente ma in cui eventi e relazioni si ripresentano simili trovandoci diversi, in una profonda riconciliazione con sé stessi.

L’album si apre con “Madre”, ponte narrativo fra il suo recente libro “Una cosa per la quale mi odierai”, uscito lo scorso 13 settembre per Fandango Libri e questo nuovo lavoro, chiudendosi con “Canzone per la me che sono stata”, una lettera a sé stessa che invita a riflettere sul passato con accettazione e perdono. Erica racconta dell’incertezza dell’età adulta e la pressione delle aspettative, di un dialogo immaginario tra Dio e una donna, riflettendo sulla ciclicità della vita e sull’importanza del cambiamento, nella ricostruzione di un senso di completezza.

I brani sono nati tutti durante una residenza artistica in collaborazione con Molla e Flavia Massimo, due musicisti che da tempo accompagnano il percorso artistico di Erica.

“La prima e l’ultima canzone si tendono le mani a descrivere un cerchio”, afferma Erica Mou, “Nel mezzo, il desiderio di fare la muta, una partita a scacchi tra amore e coerenza, una promessa di cura, l’inganno dei trent’anni, tornare a vivere nel posto da cui si era fuggiti, la confusione di una festa di paese, una fede laica, una migrazione che non segue il caldo, parole che si incagliano. Ogni brano è un anello, una maglia di una collana. Si torna da dove si è partiti ritrovandosi diversi, tenendosi stretta la voce che conserva le tracce del percorso fatto.

Erica Mou è un’artista che conferisce alle parole una centralità irrinunciabile, sempre con un’eleganza profonda. La varietà di espressioni musicali va dal pop nordeuropeo al cantautorato con venature folk. Ha ricevuto molti importanti riconoscimenti per la canzone d’autore, tra cui Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV al Festival di Sanremo (2012) e il premio Nilla Pizzi (2022). Alcune delle sue composizioni sono all’interno delle colonne sonore dei film “I baci mai dati” di Roberta Torre (2010), “Third Person” (2013) pellicola del regista e produttore premio Oscar Paul Haggis, “Una Piccola Impresa Meridionale” (2013) di Rocco Papaleo, (per cui ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per la Miglior canzone originale); scrive l’inedito “La bugia bianca” per l’omonimo film di Giovanni Virgilio (2015).

“Cerchi” è stato presentato con numerosi servizi e interviste in programmi radiofonici e televisivi, come “Radio 2 Social Club”, in onda su Rai Radio2 e Rai2, “Paparazzi” su Rai Italia, “Save the Date” su Rai5, “Di Martedì” su LA7 e su RaiNews24, a “La nota del giorno”, “Il mondo non basta” e “Plot Machine” di Rai Radio1, “Grazie dei fiori” di Rai Radio2, “La lingua batte” di Rai Radio3 in diretta da Più libri più liberi, Rai Isoradio, nel GR di Rai Radio2, a “Capital Records” di Radio Capital, Radio Capodistria, Radio Rock, Radio InBlu, Mondoradio TuttiFrutti, Novaradio Città Futura, RID 96.8, Radio Dolomiti, Radio Roma Sound, Radio Bari e molti altri.

