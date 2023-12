E’ morto Shane MacGowan, il cantante dei POGUES aveva 65 anni

E’ morto Shane MacGowan, il cantante e l’autore della maggior parte delle canzoni dei Pogues. Shane era nato il 25 dicembre 1957 in Inghilterra a Royal Tunbridge Wells, da genitori irlandesi originari della Contea di Tipperary.

Trascorse i primi anni della sua infanzia in una fattoria irlandese prima di trasferirsi a Londra con la famiglia all’età di sei anni. Fu proprio nella vivace scena musicale londinese che Shane si immerse nel movimento punk, ispirato da un concerto dei Sex Pistols nel 1976. Fondò il suo primo gruppo, i The Nipple Erectors (successivamente abbreviati in The Nips), guadagnando notorietà come band di supporto per i Clash e i Jam.

Il suo percorso artistico si intrecciò con l’incontro nel 1981 di Spider Stacy e Jem Finer, con i quali diede vita al prototipo dei Pogues. Prima di adottare il nome definitivo, la band attraversò varie fasi: da Millwall Chainsaw a The New Republicans e infine Pogue Mahone, poi modificato in Pogues a causa della censura legata al significato gaelico originale, “baciami il sedere” (póg mo thóin). Shane rimase con i Pogues fino al novembre 1991, quando venne allontanato a causa dei suoi problemi con l’alcol e la frequente mancanza alle prove e ai concerti.

Dopo collaborazioni diverse, nel 1992 fondò il gruppo dei Popes. Anche se successivamente abbandonò i Popes (che continuarono comunque a pubblicare album), tornò periodicamente a esibirsi con i Pogues. Shane è noto per aver scritto brani memorabili, tra cui il celebre “Fairytale of New York“, spesso definito una delle più belle canzoni natalizie di sempre.