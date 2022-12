E’ morto ANGELO BADALAMENTI: il compositore di Twin Peaks aveva 85 anni

E’ morto Angelo Badalamenti (New York, 22 marzo 1937 – Lincoln Park, 11 dicembre 2022): il compositore, pianista, arrangiatore e produttore discografico aveva 85 anni.

È considerato uno dei compositori più cupi e intimisti dell’attuale scena hollywoodiana. Vincitore di un Grammy ed un Emmy Award, è noto specialmente per la sua collaborazione con il celebre regista David Lynch e per la colonna sonora di Twin Peaks.

Badalamenti aveva origini italiane, suo padre era di Cinisi, in Sicilia. La naturale attitudine musicale alle ambientazioni horror e thriller gli ha valso l’affidamento, da parte dei programmatori della Atari, della colonna sonora del videogioco Fahrenheit. Nel 1995 ha composto, orchestrato e prodotto l’album di Marianne Faithfull intitolato A Secret Life. Nel 2008, ha pubblicato, in coppia con Siouxsie Sioux (frontwoman della band Siouxsie and the Banshees) e Suggs (frontman della band Madness), la musica della pellicola The Edge Of Love.

È sua la celebre colonna sonora del visionario serial TV I segreti di Twin Peaks, diretto da David Lynch. La collaborazione con Lynch iniziò nel 1986 con Velluto blu, continuò nel 1990 con Cuore selvaggio e, appunto, I segreti di Twin Peaks, proseguendo nel 1992 con Fuoco cammina con me, nel 1997 con Strade perdute, nel 1999 con Una storia vera, nel 2001 con Mulholland Drive (in cui figura anche come attore nella veste di Luigi Castigliane) e nel 2002 con Rabbits.

