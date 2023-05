È morta TINA TURNER: la cantante aveva 83 anni

È con grande tristezza che annunciamo la morte di Tina Turner, una delle cantanti e attrici più famose e acclamate nella storia della musica rock. Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, è scomparsa il 24 maggio 2023, lasciando dietro di sé un’eredità musicale senza pari.

Nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, nel Tennessee, Tina Turner ha iniziato la sua carriera musicale negli anni sessanta insieme al marito Ike Turner. Il duo Ike & Tina Turner ha ottenuto successi internazionali con brani come “It’s Gonna Work Out Fine”, “River Deep – Mountain High”, “Nutbush City Limits” e la celebre cover di “Proud Mary” dei Creedence Clearwater Revival. Tuttavia, la loro relazione personale si rivelò travagliata e i due divorziarono sia professionalmente che sentimentalmente nel 1976.

Dopo un periodo di oblio commerciale, Tina Turner ha fatto un ritorno trionfale negli anni ottanta con l’album “Private Dancer” del 1984. L’album ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha prodotto hit come “What’s Love Got to Do with It“, che le ha regalato la sua prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100.

Durante la sua carriera, Tina Turner ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui dodici Grammy Awards, di cui otto competitivi e quattro onorari. Nel 2005 è stata insignita del Kennedy Center Honors per le sue eccezionali performance artistiche, entrando a far parte di una prestigiosa lista di artisti leggendari. La sua voce potente e la sua presenza sul palco hanno conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Oltre alla musica, Tina Turner ha anche intrapreso una carriera cinematografica. Ha recitato in film come “Tommy” (1975), “Mad Max oltre la sfera del tuono” (1985) e “Last Action Hero – L’ultimo grande eroe” (1993). Nel 1993 è stato realizzato il film biografico “Tina – What’s Love Got to Do with It”, basato sulla sua vita e adattato dalla sua omonima autobiografia.

Tina Turner con la sua voce inconfondibile e le sue performance straordinarie è stata una vera e propria icona della musica, una donna di grande forza e talento che ha affrontato sfide personali e professionali con determinazione e grazia.