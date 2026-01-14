DOV’È LIANA: quest’estate in concerto a Milano, Roma e Bologna

Dopo un periodo di stop forzato per motivi di salute, il trio francese innamorato dell’Italia e ormai simbolo della disco-house palermitana, annuncia – in collaborazione con Django Music – il ritorno sui palchi italiani con tre date: Milano, Roma, Bologna.

In questi mesi, la musica non si è mai fermata: i Dov’è Liana hanno continuato a scrivere, per regalare – al proprio pubblico – nuove hit per l’estate, come è stato raccontato nel post pubblicato sui propri profili social l’11 gennaio.

Da sempre portavoce di un universo sonoro che unisce amore, bellezza e sessualità, i l trio Dov’è Liana ha costruito un immaginario fatto di libertà e frenesia, riprodotto durante i propri concerti, vere e proprie feste in cui il giudizio viene lasciato alla porta. La French touch unita al cantautorato italiano, contaminato da rock, indie ed elettronica, crea quella che è ormai la cifra distintiva del trio: una nuova house pop, sensuale e selvaggia, unita a un’estetica fluida che rompe gli stereotipi machisti della mascolinità tossica, grazie al foulard e agli occhiali da sole.

Il primo album, “Love 679“, uscito nel 2024, è stato accolto da grande entusiasmo, come un progetto audace che ha trasceso i generi. Composto sia in italiano che in inglese, ha esplorato immagini forti ed evocative, sostenute da testi semplici ma potenti. Nel 2025 i Dov’è Liana hanno collaborato con Golden Years e Franco 126 nel brano Tighididà, contenuto nell’album Fuori Menù.

Dov’è Liana

Dov’è Liana è un trio francese che sfida l’artificialità del mondo attraverso la ricerca mistica di una festa che unisce amore, bellezza e sessualità. Ispirato dalle esperienze vissute in un viaggio a Palermo, il gruppo crea una musica immediatamente identificabile. Dov’è Liana sono tre amici d’infanzia, anonimi ma aggreganti, che rifiutano di lasciarsi imprigionare da regole e aspettative. Il loro approccio è frontale, sincero, e lo scopo è chiaro: proporre uno spazio liberato dai vincoli sociali dove ognuno può essere se stesso, senza maschera né paura del giudizio. Con più di 50 concerti sold out in Europa e una popolarità crescente sulle piattaforme di streaming, il fenomeno Dov’è Liana incarna una generazione in cerca di libertà, ma soprattutto, di festa. Una festa dove ognuno può lasciar cadere le maschere e celebrare la vita, l’amore e la bellezza in ciò che hanno di più vero e intenso. Questa visione va oltre la musica: Dov’è Liana sogna un santuario, una safe place dove gli eccessi del passato sono eliminati per lasciare spazio a una nuova era di rispetto, piacere e condivisione.