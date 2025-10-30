DON ENZO MAGIC CARPET SALESMAN, i DITZ firmano l’epica di cui non sapevamo di aver bisogno

Se il post-punk è il genere che non sapevamo di dover amare così tanto oggi, è perché ci sono band come i DITZ a renderlo così speciale. Del resto, chi se ne esce, a di fatto pochi mesi dal release di un nuovo disco (NEVER EXHALE, li abbiamo visti all’Arci Bellezza di Milano e ne abbiamo parlato con C.A. Francis e la band, per una rinfrescatina leggete qui), con un BandCamp streaming event il 27 ottobre e quindi un (ideale) double side o meglio un 12”, di cui ben 9 Minuti dedicati alla traccia Don Enzo Magic Carpet Salesman, il 28 ottobre?

Motivi per amare un genere e band come i DITZ.

Siamo tornati dritto dritto ai momenti in cui una certa band decise di mettere in radio un pezzo da più di 5 minuti andando contro tutte le regole del commercialmente accettabile (chi sa di cosa parlo, sa – e chissà se la suddetta band lo farebbe ancora) e raggiungendo il plauso della critica. I DITZ non sono da meno.

Don Enzo Magic Carpet Salesman è una piccola epopea dark in tre atti, la versione à la Matrix del canto dell’Aedo in una corte di Proci. A parlare sono le scene, a partire dall’opening ipotizzante quanto l’accesso nel Sottosopra dove ci attende l’incontro con un’entità tanto inintellegibile quanto affascinante, da cui arrivare a una presa di coscienza ancora più forte di sé stessi.

Dice C.A. Francis a riguardo:

“Don Enzo è nato come demo realizzata da Jack Looker dopo la fine del nostro tour all’inizio dell’anno. È iniziato come un breve movimento, ma dopo che gli ho aggiunto il testo e l’ho rispedito, lui me l’ha restituito con altri cinque minuti di musica, creando una struttura in tre parti. Il brano riflette la mia frustrazione per l’arte dell’intelligenza artificiale: la prima parte reagisce al problema, la seconda è scritta dal punto di vista dell’intelligenza artificiale e la sezione finale rappresenta l’ultimo sussulto di vera arte prima di essere sopraffatta dall’output artificiale.”

Che l’intelligenza artificiale sia un venditore di tappeti è un concetto che possiamo vedere nell’iconografia nera e un po’ allucinata dei DITZ, certo il brano e il “b-side” Kalimba Song, la versione magica e pixelata dell’epica di cui su, sono entrambi un bel viaggio sul tappeto volante. E Don Enzo potrebbe essere (o no) un magico tour manager dal passato nell’industria della tappezzeria (oppure no) di cui raccontare un passato avventuroso? Sarebbe da chiederlo proprio a lui, Enzo Lorenzi, il cui volto compare in sketch nell’artwork digitale del pezzo. Del resto, il bello di un pezzo come Don Enzo Magic Carpet Salesman è proprio quello che non dice, o meglio dice, tra le righe.

“Everything you want/it’s Easy” non è solo il motto di un serafico genio della lampada, ma il mantra di un giano bifronte che ti crea e disfa costantemente, in un’era in cui tutto è pronto, servito e soprattutto modificabile. L’unica cosa che non cambia, è sempre lei – la morte. E la presenza, costante, di chi è pronto a farci vedere la realtà dei fatti vendendoci magia.

Clicca qui per vedere le foto dei DITZ in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto