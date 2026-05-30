VIOLET GROHL: è uscito “Be Sweet To Me” il disco d’esordio della figlia di Dave Grohl

Violet Grohl pubblica oggi il suo attesissimo album di debutto “Be Sweet To Me”. In concomitanza con l’uscita del disco, arriva anche il videoclip del brano “Bug in the Cake”, diretto da Nikki Milan Houston.

Registrato presso lo studio casalingo di Los Angeles del produttore Justin Raisen, noto per il suo lavoro con Kim Gordon e Charli XCX, il disco è stato realizzato insieme a un gruppo di musicisti riuniti nello spirito delle leggendarie session band degli anni Sessanta e Settanta. Dal punto di vista sonoro, “Be Sweet To Me” trae ispirazione dall’alternative rock tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, richiamando artisti e band come Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs, Björk, Alice in Chains, L7 e Juliana Hatfield.

«Ascolto questa musica fin da quando ero bambina», racconta Violet Grohl, riferendosi alle influenze che hanno plasmato il sound dell’album e dei singoli già pubblicati “THUM”, “595” e “Cool Buzz”. Parlando del processo creativo dietro “Be Sweet To Me”, l’artista ha spiegato che gran parte del materiale è nato direttamente in studio: «Portavo una playlist d’ispirazione, ci prendevamo del tempo per ascoltare musica insieme e poi iniziavamo a scrivere». Justin Raisen ha sottolineato la straordinaria cultura musicale di Violet Grohl, descrivendo playlist che spaziavano dal trip hop alla new wave, dal black metal scandinavo al folk acustico degli anni Settanta, fino al jazz vocale. “Be Sweet To Me” sta già raccogliendo importanti consensi dalla critica internazionale. La rivista NYLON ha definito Violet Grohl «la più autentica erede dell’alt-rock degli anni Novanta apparsa da molto tempo», mentre SPIN ha scritto che i brani di “Be Sweet To Me” «arrivano potenti, ruvidi e irresistibilmente contagiosi».

Prende il via questa sera anche il primo tour da headliner dell’artista, inaugurato da una data sold out a Los Angeles. La tournée proseguirà nelle prossime settimane con concerti già esauriti a New York, Philadelphia, Baltimora e Washington D.C. Il 1° giugno Violet Grohl si esibirà inoltre in uno speciale in-store presso il celebre negozio di dischi Rough Trade NYC. In concomitanza con l’uscita del disco. Il prossimo 3 giugno Violet Grohl farà inoltre il suo debutto televisivo negli Stati Uniti partecipando al celebre programma The Tonight Show di Jimmy Fallon. Nel mese di agosto sono invece previsti i primi appuntamenti nei festival europei, seguiti a settembre dalla partecipazione a importanti manifestazioni statunitensi come il festival Shaky Knees di Atlanta, il CBGB Festival di New York e All Things Go nell’area di Washington D.C.