TOM ODELL: esce il 26 gennaio 2024 il nuovo album “Black Friday”

Il cantautore britannico Tom Odell ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo album, Black Friday, il 26 gennaio 2024. L’album è disponibile per il pre-order a questo link. È inoltre disponibile su tutte le piattaforme digitali “Somebody Else”, il secondo singolo tratto dal disco in uscita.

Vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, Tom Odell, nato e cresciuto nel Regno Unito, ha avuto una carriera decennale impressionante, con cinque album di grande successo che gli hanno fatto guadagnare 27 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 miliardi di streaming nell’arco della sua carriera.

Il nuovo album vede Tom Odell entrare in un nuovo ricco capitolo musicale nel suo percorso di cantante, autore, musicista e produttore. Armato di un ritrovato senso di libertà e controllo creativo, Black Friday è un caleidoscopio ipnotico di canzoni costruite organicamente, registrate semplicemente da Tom nel suo studio, con la chitarra in grembo, cantando e registrando le canzoni nello stesso modo in cui sono state scritte, con pura autenticità. La batteria e il basso delicati, insieme a splendidi archi, completano l’intimità e il desiderio che pervadono tutto il disco.

Tom commenta così il nuovo album: “Ho registrato queste canzoni tra lo scorso inverno e la primavera di quest’anno. Ho cercato di lasciarle il più possibile ‘non prodotte’ con la speranza che fossero il riflesso più vero di come mi sentivo in quel periodo. Queste canzoni significano molto per me e non vedo l’ora che possiate ascoltarle”.

“Somebody Else” è stata scritta da Odell e co-prodotta da Odell e dal collaboratore di lunga data Cityfall. Il brano si apre con un delicato accenno di pianoforte, seguito dall’intreccio di una voce toccante e una raffinata chitarra acustica. Il grazioso pianoforte di Tom eleva delicatamente il testo struggente.

Il suo ultimo singolo – il brano che dà il titolo al nuovo album “Black Friday” – è stato una delle più alte nuove entrate nella classifica del Regno Unito, facendo entrare Tom nella top 100 degli artisti più ascoltati in streaming al mondo, con 2 milioni di stream solo nel primo giorno e oltre 20 milioni di stream ad oggi. Ballata suggestiva e innegabilmente toccante, “Black Friday” sta avendo una grande risonanza, generando oltre 150 milioni di visualizzazioni su Tik Tok.