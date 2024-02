“THE NEW LOOK”: The 1975 e Florence + The Machine nella colonna sonora della nuova serie Apple TV+

The 1975 pubblicano oggi “Now Is The Hour”, il secondo singolo estratto dall’album prodotto da Jack Antonoff per la colonna sonora di The New Look, la nuova serie di Apple TV+.

La colonna sonora, coinvolgente e contemporanea, è stata curata e prodotta da Antonoff e presenta cover di canzoni popolari dell’inizio e della metà del XX secolo eseguite da artisti come Bleachers, Florence + The Machine, Lana Del Rey, The 1975, Beabadoobee, Nick Cave, Perfume Genius e altri.

Sarà la prima uscita di Shadow Of The City, la nuova etichetta di Antonoff presso l’acclamata etichetta indipendente Dirty Hit.

La canzone dei The 1975

“The New Look” è il nuovo avvincente dramma storico di Todd A. Kessler, interpretato dal vincitore dell’Emmy Award Ben Mendelsohn nel ruolo di Christian Dior e dal premio Oscar Juliette Binoche nel ruolo di Coco Chanel.

Ispirata a fatti realmente accaduti e girata esclusivamente a Parigi, “The New Look” è incentrata sugli stilisti Christian Dior, Coco Chanel e i loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.

La serie di 10 episodi debutterà a livello mondiale con i primi tre episodi mercoledì 14 febbraio 2024 su Apple TV+ e vanta un cast all-star con Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close che recitano accanto a Mendelsohn e Binoche.

Ascolta Florence + The Machine

Jack Antonoff è un cantante, cantautore, musicista e produttore di fama mondiale, vincitore di otto Grammy Award.

Sia con la sua band Bleachers che come autore e produttore, Antonoff, che nel 2021 ha ricevuto riconoscimento dalla BBC per aver “ridefinito la musica pop”, ha collaborato con artisti del calibro di Taylor Swift, Lana Del Rey, The 1975, Diana Ross, Lorde, St. Vincent, Florence + The Machine, Kevin Abstract e molti altri.

Guarda il trailer di The New Look