The LUMINEERS: esce il 14 gennaio il nuovo album “Brightside”

The Lumineers, band nominata due volte ai GRAMMY® Awards, tornano dopo due anni con un nuovo, splendido album, il quarto realizzato in studio per Decca Records.

Prodotto dal collaboratore di lunga data Simone Felice coadiuvato da David Baron (mix & sound engineer) in due sessioni nell’inverno e nella primavera del 2021 presso i Baron’s Sun Mountain Studios di Boiceville, New York, l’album BRIGHTSIDE rappresenta il ritorno di The Lumineers dopo oltre due anni, così come il lavoro più gioioso e spontaneo realizzato fino ad ora dalla band.

I 9 brani che compongono l’album vedono i co- fondatori/co-compositori di The Lumineers Wesley Schultz e Jeremiah Fraites che eseguono praticamente tutta la strumentazione, eclettica ed effervescente, con David Baron impegnato su un’ampia varietà di tastiere e cori, con altri contributi di Simone Felice, di compagni di tournée Byron Isaacs e Lauren Jacobson, della celebre corista Cindy Mizelle (Bruce Springsteen, Dave Matthews Band), da James Felice dei Felice Brothers e dell’acclamata cantautrice Diana DeMuth. Il singolo e title track, BRIGHTSIDE, ha raggiunto il primo posto della Billboard AAA Radio Chart: è la sesta volta che la band sale in vetta a questa classifica.

The Lumineers saranno in tour in Europa nel febbraio e marzo 2022, in Italia in concerto a Milano il 15 e 16 Febbraio 2022 al Fabrique.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lumineers22