THE 69 EYES: esce il 21 aprile il nuovo album “Death Of Darkness”

I THE 69 EYES presentano oggi il video ufficiale della title track del loro prossimo album in studio “Death Of Darkness“, in uscita il 21 aprile 2023 via Atomic Fire Records (in tutto il mondo, tranne che in Finlandia, dove sarà pubblicato da Vallila Music House), mentre negli Stati Uniti le versioni fisiche saranno disponibili il 5 maggio 2023.



Con un’inclinazione eclettica per la morbosità, il glamour, il sesso e il soprannaturale, i THE 69 EYES incarnano sia l’essenza nebbiosa del gothic rock nordico sia la lussuriosa decadenza di Sunset Strip. Celebrando questa unione scellerata con un canto d’amore all’oscurità che c’è in tutti noi, la band suona più che mai di classe, sexy, sguaiata e drammatica.



“‘Death Of Darkness” è una canzone sull’amore. L’amore ci porta alla luce. Molto semplice. Sembra scritta circa venticinque anni fa. È il goth rock malinconico come lo conoscevamo nel 2001!“, afferma Jyrki 69, frontman dei THE 69 EYES.

Con l’irresistibile primo singolo, “Drive”, già uscito ad aprile 2022, i THE 69 EYES hanno trovato un approccio completamente nuovo alla creazione di album. “Volevamo diffondere il nostro vangelo sempre più lontano“, dice il vampiro di Helsinki Jyrki 69. “La motivazione principale di questa band è continuare ad andare avanti, soddisfare la nostra fedele fanbase ed espandere il nostro pubblico. Ecco perché abbiamo pubblicato il nostro primo nuovo singolo mentre eravamo ancora nel bel mezzo della lavorazione dell’album. È un approccio nuovo per noi: pubblicare una serie di singoli prima ancora di annunciare l’album. Ha mantenuto tutto molto fresco ed eccitante e ci ha tenuti sulle spine, il che è stato una grande motivazione per scrivere un album da urlo“.

Finalmente i THE 69 EYES si rimetteranno in viaggio. Il tour europeo “Gotta Rock” 2023, che ha preso il via il 7 marzo a Francoforte, porterà i vampiri del gothic rock più longevi di Helsinki in molte altre città d’Europa.

Unica data italiana: 09 Marzo 2023 Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club