THE 1975: esce il 14 ottobre il nuovo album “Being Funny In A Foreign Language”

The 1975 ritornano oggi con il nuovo singolo “Part Of The Band”, prima anticipazione dell’attesissimo nuovo album Being Funny In A Foreign Language.

Being Funny In A Foreign Language, il quinto lavoro in studio della band, è stato registrato tra i Real World Studios nel Wiltshire, UK, e gli Electric Lady Studios di New York.

Formatisi a Manchester nel 2002, The 1975 si sono presto affermati come una delle band più incisive della loro generazione, grazie a un’estetica ben precisa, un’affezionatissima fanbase e il loro approccio unico al suono.

Dopo aver vinto i BRIT Awards nella categoria “Best Group” nel 2017 e 2019, il terzo lavoro in studio A Brief Inquiry Into Online Relationships ha ottenuto il titolo di “Mastercard British Album Of The Year” nel 2019 e The 1975 sono stati nominati “Band of the Decade” da NME nel 2020. L’ultimo album Notes On A Conditional Form, pubblicato proprio nel 2020, è stato il quarto lavoro consecutivo a conquistare la #1 in UK e ha raggiunto la #1 anche in Australia.

Photo credit: Samuel Bradley