SLASH feat MYLES KENNEDY & The Conspirators: è uscito il nuovo album “4”

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS pubblicano oggi il loro attesissimo quarto album intitolato “4” su Gibson Records in collaborazione con BMG.

Oggi, venerdì 11 febbraio alle ore 20, sintonizzatevi in diretta per guardare il concerto mondiale in streaming di SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS “Live at Studios 60” dove SLASH e la band eseguiranno il nuovo album “4” dal vivo e gratuitamente sul canale YouTube di Slash.

Un decennio e quattro album nella loro carriera, il nuovo album “4″ segna la prima nuova musica del gruppo in quattro anni.

SLASH e i suoi compagni MYLES KENNEDY (voce), BRENT FITZ (batteria), TODD KERNS (basso e voce) e FRANK SIDORIS (chitarra e voce) aka SMKC, hanno collaborato con il produttore Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons), per il nuovo album “4”.

Registrato all’RCA Studio A di Nashville, TN, Cobb ha condiviso il desiderio della band di registrare le tracce dal vivo in studio – compresi gli assoli di chitarra e le voci – una prima volta per il gruppo, rivelando un suono e uno stile sorprendente e vitale, tutto catturato dal vivo.

“4” sono gli SMKC come non li avete mai sentiti prima. Un vibrante album rock alimentato da memorabili hook di chitarra e melodie irresistibili, grandi ritornelli e riff ancora più grandi. “4” tocca una vasta gamma di suoni, stili e stati d’animo in 10 canzoni, e fa tutto con una precisione musicale affilata come un laser e un brillante senso di immediatezza. L’album inizia con la traccia di apertura “The River is Rising”, una delle composizioni più pesanti e dinamiche della band fino ad oggi, che si svela attraverso un minaccioso, avvolgente riff e un profondo groove. Dallo stomp rock deliberato di “Whatever Gets You By”, il pop-rock dai toni brillanti e che non nasconde le emozioni di “Fill My World”, agli hook di chitarra talk box di “C’est La Vie”, il sogno di febbre psichedelica a tinte esotiche di “Spirit Love”, l’inno “The Path Less Followed”, al boogie-shake di “Actions Speak Louder Than Words”, il funk sporco stile Aerosmith di “April Fool”, all’attacco furioso di “Call Off the Dogs”, e culminando con l’epica canzone di chiusura di sei minuti, “Fall Back to Earth”, “4” è un album che afferra e non lascia mai andare.

Photo Credit: Ross Halfin