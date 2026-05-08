Seun Kuti & Egypt 80: esce il 3 giugno il singolo “NA DEM” feat. Tom Morello dei Rage Against The Machine

Il 3 giugno 2026 uscirà NA DEM, il nuovo singolo di Seun Kuti & Egypt 80 feat. Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine.

La collaborazione, annunciata da Seun Kuti sui social il 21 aprile, darà una nuova veste al brano NA DEM, mai inciso ma diventato virale lo scorso anno grazie al video pubblicato dal Coachella, oltre a quelli dei suoi fan, dopo le sue performance dal vivo.

“Ho voluto fortemente collaborare con Tom Morello perché rappresenta la massima espressione di musica di protesta. Al di là di ogni genere musicale, abbiamo necessità di artisti come lui. Così come mio padre ha già fatto in passato e io faccio ora, abbiamo bisogno di veicolare messaggi che fanno riflettere gli ascoltatori” (Seun Kuti).

Seun Kuti & Egypt80 partiranno per un tour mondiale il 7 maggio 2026 da Barcellona; il 19 giugno saranno in Italia con uno show a Firenze per Etnica Festival. Il tour toccherà anche le Filippine, l’Australia e la Nuova Zelanda, fino ad arrivare a due date speciali negli Stati Uniti in autunno: My life in Movement – il 9 ottobre a Los Angeles, The Regent Theater e il 14 ottobre a New York, Webster Hall.

In scaletta anche il brano “Na Dem”, che Seun Kuti & Egypt80 portano dal vivo da oltre un anno.

Nella nuova versione, di prossima uscita, la produzione musicale è stata affidata a Femi Koleoso degli Ezra Collective. Un nuovo capitolo discografico che arriva dopo la pubblicazione del disco “Heavier Yet (Lays The Crownless Head)” che ha visto al suo interno anche la partecipazione di Damian Marley e Sampa the Great e, nella versione deluxe anche di POS dei De La Soul, Adi Oasis, Kamasi Washington e Alborosie, con Lenny Kravitz alla produzione. Un album che ha portato Seun Kuti a esibirsi in giro per il mondo con oltre 130 concerti in 13 mesi, dall’Australia al Sud America, passando per gli Stati Uniti e l’Europa.