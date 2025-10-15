PETER GABRIEL: è uscito “Taking The Pulse” il film-concerto del 2010 all’Arena di Verona

Esce oggi Taking The Pulse, un film-concerto su Bluray che mostra uno degli artisti più visionari e influenti della musica: Peter Gabriel.. Durante la magica performance all’Arena di Verona vengono eseguite le canzoni del suo nono album New Blood.

Peter Gabriel sale sul palco con 50 musicisti della New Blood Orchestra, diretti da Ben Foster. Insieme alle cantanti Melanie Gabriel e Ane Brun, con i nuovi arrangiamenti di John Metcalfe che non si avvalgono di chitarre e batteria.

Filmato il 26 settembre 2010, Taking The Pulse è diretto da Anna Gabriel.

Il risultato è un’esperienza di grande impatto visivo. Peter Gabriel e la New Blood Orchestra si esibiscono su uno sfondo di enormi schermi che proiettano animazioni e immagini vibranti, in drammatico contrasto con il cielo notturno. Dall’intensità di Rhythm of the Heat, all’atmosfera inquietante di Intruder e all’energia di Solsbury Hill, l’orchestra veleggia tra emozione e ritmo con estrema puntualità e passione.

TRACK LIST

Rhythm of the Heat

San Jacinto

Digging in the Dirt

The Drop

Signal to Noise

Downside Up

Darkness

Mercy Street

Blood of Eden

Washing of the Water

Intruder

Red Rain

Solsbury Hill

In Your Eyes

Don’t Give Up

The Nest that Sailed the Sky