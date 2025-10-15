Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

PETER GABRIEL: è uscito “Taking The Pulse” il film-concerto del 2010 all’Arena di Verona

Published

Esce oggi Taking The Pulse, un film-concerto su Bluray che mostra uno degli artisti più visionari e influenti della musica: Peter Gabriel.. Durante la magica performance all’Arena di Verona vengono eseguite le canzoni del suo nono album New Blood.

Peter Gabriel sale sul palco con 50 musicisti della New Blood Orchestra, diretti da Ben Foster. Insieme alle cantanti Melanie Gabriel e Ane Brun, con i nuovi arrangiamenti di John Metcalfe che non si avvalgono di chitarre e batteria.

Filmato il 26 settembre 2010Taking The Pulse è diretto da Anna Gabriel.

Il risultato è un’esperienza di grande impatto visivo. Peter Gabriel e la New Blood Orchestra si esibiscono su uno sfondo di enormi schermi che proiettano animazioni e immagini vibranti, in drammatico contrasto con il cielo notturno. Dall’intensità di Rhythm of the Heat, all’atmosfera inquietante di Intruder e all’energia di Solsbury Hill, l’orchestra veleggia tra emozione e ritmo con estrema puntualità e passione.

TRACK LIST

Rhythm of the Heat

San Jacinto

Digging in the Dirt

The Drop

Signal to Noise

Downside Up

Darkness

Mercy Street

Blood of Eden

Washing of the Water

Intruder

Red Rain

Solsbury Hill

In Your Eyes

Don’t Give Up

The Nest that Sailed the Sky

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

PETER GABRIEL: esce il 1° dicembre 2023 il nuovo album “i/o”

‘Dopo un anno di uscite con la luna piena, sono molto felice di vedere tutte queste nuove canzoni riunite all’interno di i/o e pronte...

23/10/2023

Dischi

PETER GABRIEL: ascolta il nuovo brano inedito “i/o”

Con la luna piena, giovedì 6 aprile, Peter Gabriel pubblica il Bright-Side Mix del brano che dà il titolo al suo nuovo album, i/o. Scritto e prodotto...

12/04/2023

Dischi

Il ritorno di PETER GABRIEL: ascolta il nuovo singolo “Panopticom”

Peter Gabriel pubblica il primo singolo tratto dal suo prossimo album i/o. Il brano è accompagnato da una cover realizzata dall’artista David Spriggs. Scritto e prodotto da Peter Gabriel, Panopticom è stato...

09/01/2023

Concerti

Dopo 9 anni torna PETER GABRIEL: a maggio in concerto a Verona e Milano

Peter Gabriel torna live in Italia con due concerti evento sabato 20 maggio all’Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di...

08/11/2022