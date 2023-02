PARAMORE: è uscito il sesto album “This is Why”

Dopo la pubblicazione dei tre singoli “This is why” , “The News” e “C’est Comme Ca”, l’attesissimo sesto album in studio dei Paramore dal titolo “This is Why”, è finalmente fuori oggi su etichetta Atlantic Records.

La title track ha fatto guadagnare alla band la posizione #1 nella classifica delle Alternative Radio in US ed è stata votata “Hottest Record Of The Year” dagli ascoltatori di BBC Radio One in UK. Registrato a Los Angeles, in California, con il collaboratore di lunga data Carlos de la Garza, l’album è il primo della band dal 2018, contiene 10 nuovi brani e la cover è stata realizzata da Zachary Gray.

A supporto di “This is Why” , in primavera i Paramore daranno il via al loro tour mondiale che partirà dal Sud America a marzo , arriverà in UK ad aprile e in Nord America ad inizio maggio.

Quando i Paramore hanno rivelato che stavano registrando tutti insieme nel gennaio 2022, la risposta dei fan di tutto il mondo è stata immediata ed entusiasta. Da quando la band multi-platino e vincitrice di un Grammy ha pubblicato il suo ultimo album in studio “After Laughter” e Hayley Williams ha pubblicato due acclamatissimi album da solista – i Paramore sono diventati più popolari che mai.

Negli ultimi anni l’influenza e la popolarità della band sono notevolmente aumentate grazie allo streaming che li ha organicamente spinti a diventare una delle rock band più grandi e culturalmente interessanti al mondo. La band, che si è formata da teenagers nel Tennessee, ha visto la sua carriera ventennale crescere passando da essere giovani outsider ad icone della cultura pop, permeando il panorama musicale e ispirando una nuova generazione di talenti musicali.