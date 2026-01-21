MARLENE KUNTZ: 30 anni dell’album “Il Vile”, la ristampa del vinile ed il tour

In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce il 6 marzo una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani.

Pre-ordina su Amazon > https://amzn.to/4sW9oXe

Appassionato di musica rock e dei Marlene Kuntz in particolare, il fumettista ha voluto rendere omaggio a questo disco che gli ha cambiato la vita da adolescente, realizzando, oltre alle grafiche dell’album, anche un booklet/fumetto con 11 tavole, ognuna delle quali rappresenta una sua interpretazione dei brani contenuti nel disco, e 3 cartoline con una vignetta estratta dal fumetto stesso. Tutte le copie sono numerate e firmate a mano da lui stesso.

La ristampa sarà accompagnata dal tour “Marlene Kuntz suona Il Vile”, undici date in alcuni dei migliori club della penisola.

La data in programma il 9 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino è già sold out ed è stato annunciato un secondo appuntamento l’8 aprile.

Le date del tour “MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE”, organizzato da Kashmir Music:

5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO

7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA

12 MARZO – NEW AGE – TREVISO

19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA

20 MARZO – ORION – ROMA

25 MARZO – HALL – PADOVA

26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO

27 MARZO – VIPER – FIRENZE (C/o CdP Grassina)

8 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO NUOVA DATA

9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO SOLD OUT

16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

18 APRILE – DEMODÉ – BARI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mGvY1t