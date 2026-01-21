Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

MARLENE KUNTZ: 30 anni dell’album “Il Vile”, la ristampa del vinile ed il tour

In occasione dei trent’anni MARLENE KUNTZ fanno rivivere la forza e l’implacabile poesia di un disco che ha abbracciato un’intera generazione

Published

In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce il 6 marzo una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani.

Pre-ordina su Amazon > https://amzn.to/4sW9oXe

Appassionato di musica rock e dei Marlene Kuntz in particolare, il fumettista ha voluto rendere omaggio a questo disco che gli ha cambiato la vita da adolescente, realizzando, oltre alle grafiche dell’album, anche un booklet/fumetto con 11 tavole, ognuna delle quali rappresenta una sua interpretazione dei brani contenuti nel disco, e 3 cartoline con una vignetta estratta dal fumetto stesso. Tutte le copie sono numerate e firmate a mano da lui stesso.

La ristampa sarà accompagnata dal tour “Marlene Kuntz suona Il Vile”, undici date in alcuni dei migliori club della penisola.

La data in programma il 9 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino è già sold out ed è stato annunciato un secondo appuntamento l’8 aprile. 

Le date del tour “MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE”, organizzato da Kashmir Music:

5 MARZO – THE CAGE – LIVORNO
7 MARZO – MAMAMIA – SENIGALLIA
12 MARZO – NEW AGE – TREVISO
19 MARZO – ESTRAGON – BOLOGNA
20 MARZO – ORION – ROMA
25 MARZO – HALL – PADOVA
26 MARZO – ALCATRAZ – MILANO
27 MARZO – VIPER – FIRENZE (C/o CdP Grassina)
8 APRILE –  HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO NUOVA DATA
9 APRILE – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO SOLD OUT
16 APRILE – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI
18 APRILE – DEMODÉ – BARI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mGvY1t

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Marlene Kuntz, credits: Michele Piazza Marlene Kuntz, credits: Michele Piazza

Concerti

MARLENE KUNTZ: annunciato il tour “Marlene suona Il Vile” per festeggiare i 30 anni dell’album “Il Vile”

Dopo il successo del tour per festeggiare i 30 anni del loro disco d’esordio, diventato una vera e propria festa di compleanno collettiva, i Marlene Kuntz danno...

01/10/2025

Concorsi

SHERWOOD Festival 2025: vinci i concerti del festival di Padova

Manca ormai pochissimo: mercoledì 11 giugno si apre ufficialmente la nuova edizione di Sherwood Festival, che si svolgerà per il venticinquesimo anno al Park...

06/06/2025

Festival

SHERWOOD FESTIVAL 2025: il cast completo del festival di Padova, dall’11 giugno al 12 luglio 2025

L’edizione numero 25 dello Sherwood Festival, da quando si è spostato al Park Nord dello Stadio Euganeo,è pronta a prendere vita: dall’11 giugno al...

04/05/2025
Concerti Maggio RockOn.it Concerti Maggio RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Maggio 2025

Ghost, Eric Clapton, Vasco Rossi, Imagine Dragons, Jerry Cantrell, Rod Stewart, Sterophonics e molti altri.

01/05/2025