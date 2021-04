LACUNA COIL: esce a giugno il nuovo live album “Live From The Apocalypse”

I LACUNA COIL pubblicheranno il nuovo live album “Live From The Apocalypse” il 25 giugno 2021 su Century Media Records.



“Live From The Apocalypse” è il frutto di un periodo senza precedenti. A differenza dei passati live questa volta i Lacuna Coil si sono uniti a causa della pandemia lo scorso settembre per un concerto in diretta suonando l’intero ultimo album “Black Anima“. Questo show speciale sarà pubblicato in LP, CD e in digitale.

I formati fisici conterranno un DVD bonus con l’intero concerto trasmesso in streaming. La band presenta oggi il primo speciale singolo estratto, “Bad Things“.

Disponibile tracklist e artwork di “Live From The Apocalypse”

Anima Nera Sword Of Anger Save Me Now Or Never Reckless Through The Flames Apocalypse Black Feathers Under The Surface The End Is All I Can See Veneficium Black Dried Up Heart Bad Things Layers Of Time Black Anima Save Me (Apocalypse Version)

E’ sicuramente stato un concerto fuori dall’ordinario.

Nonostante i LACUNA COIL fossero nella loro città natale Milano, presso il rinomato Alcatraz Club, non vi erano fan da incontrare. Nessun fragore per l’attesa, niente applausi. Nessuna interazione con tutte quelle persone che hanno fatto crescere la band nel corso di più di 20 anni di carriera. Per forza di cose, l’adrenalina per lo stream event era diversa. Cuori in gola, ciak si gira, utenti connessi e si comincia!

Il commento del cantante Andrea Ferro: “E’ stato bizzarro suonare in una venue completamente vuota ma è stato altrettanto elettrizzante potersi riconnettere con i nostri fan a casa e con i lavoratori dietro le quinte. Molte persone hanno partecipato virtualmente ed è stato un evento unico carico di emozioni e sentimenti.

Live from the Apocalypse è un’opportunità per offrire una nuova opportunità ai nostri fan mentre la crisi da COVID-19 è ancora una cosa reale, che riguarda tutti, loro e noi. Questo live album rappresenta un momento unico nella nostra carriera (e vita) che sarà ricordato per sempre come quella volta in cui letteralmente siamo risorti dall’Apocalisse.”

LACUNA COIL:

Cristina Scabbia – Vocals

Andrea Ferro – Vocals

Marco “Maki” Coti-Zelati – Guitars , Bass Guitar, Keyboards & Synths

Diego “DD” Cavallotti – Guitars

Richard Meiz – Drums