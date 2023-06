LACUNA COIL: ascolta il nuovo singolo “Never Dawn”

Le leggende italiane del metal Lacuna Coil condividono oggi il nuovo singolo “Never Dawn”, annunciato la scorsa settimana durante l’evento di presentazione del documentario “20 Years Of Comalies”. La pubblicazione dell’attesissimo nuovo brano segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della band che negli anni ha saputo conquistare il pubblico internazionale con la sua fusione unica di gothic e alternative metal.

“Never Dawn” rappresenta perfettamente il sound caratteristico dei Lacuna Coil, grazie alle sue melodie ossessive, ai suoi potentissimi riff di chitarra e alle meravigliose armonie vocali di Cristina Scabbia e Andrea Ferro. Il brano scava nelle profondità dello spirito umano, esplorando tematiche come la resilienza, la forza interiore e l’eterna lotta tra la luce e il buio. L’abilità dei Lacuna Coil di unire introspezione e intensità dà vita a un’esperienza sonora immersiva che travolgerà gli ascoltatori.

Sul brano, Cristina afferma: “Siamo felicissimi di poter svelare finalmente la versione integrale di ‘NEVER DAWN’, che è stato presentato prima in versione strumentale nel trailer di ‘Zombicide: White Death’ e poi, nella sua versione live, durante il nostro show sold out a Los Angeles. È un viaggio per la sopravvivenza attraverso terre ghiacciate e mostruose, dove l’unica arma a disposizione è il potere interiore. ‘Ignite the fire in your heart’ e goditi l’ascolto!”

Affermatisi come una delle forze del metal internazionale durante la loro lunga carriera, i Lacuna Coil continuano ancora oggi a spingersi oltre i loro stessi limiti ed evolversi nel sound, pur rimanendo fedeli alle radici. “Never Dawn” è un chiaro manifesto della continua crescita artistica della band e della lealtà verso la vastissima fanbase mondiale.

Per il brano “Never Dawn” la band ha collaborato con CMON, noto editore di giochi da tavolo che si cela dietro il famosissimo “Zombicide”. “Never Dawn”, che arricchisce l’ultimo progetto lanciato da CMON su Kickstarter “Zombicide: White Death”, è stata inizialmente inserita, nella sua versione strumentale, nel trailer della campagna. Nel gioco vengono introdotti nuovi personaggi, nuove tecniche e sfide che i giocatori dovranno affrontare e superare, e la versione “White Death” presto in arrivo include anche 5 miniature dei Lacuna Coil in edizione limitata.

LACUNA COIL – Tour 2023

I Lacuna Coil si preparano a calcare i palchi dei festival europei durante l’estate prima di salire a bordo dell’Headbangers Boat a ottobre con band del calibro di Lamb Of God, Mastodon, Testament, Hatebreed.

10.06 – Parma Tattoo Nerd Fest – Parma, IT

25.06 – Area Concerti – Bonorva, IT

29.06 – Resurrection Fest – Viveiro, ES

01.07 – Midalidare Rock In The Wine Valley ­– Mogilovo, BG

08.07 – Rock Harz Festival – Ballenstedt, DE

14.07 – La Centrale – Imola Summer Fest – Imola, IT

15.07 – Cineland Live Arena – Ostia, IT

04.08 – Villa Bellini – Catania, IT

25.08 – Næstved Metalfest – Næstved, DK

27.08 – AMA Music Festival – Romano D’Ezzelino, IT

31.10 – 04.11 – Headbangers Boat – Miami, FL (US)

01.12 – Life After Death Horror Fest – Mexico City, MX