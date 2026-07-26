I KEANE celebrano il ventesimo anniversario di “Under The Iron Sea”

Questo mesei Keane celebrano il 20° anniversario del loro acclamato secondo album, “Under The Iron Sea”. L’edizione rimasterizzata, contenente rarità inedite e demo, è in uscita domani, 24 luglio QUI.

Questa pubblicazione arriva dopo lo straordinario successo delle celebrazioni, nel 2024, per i vent’anni di “Hopes and Fears”, lo storico album di esordio della band.

“Under The Iron Sea” è stato un successo mondiale, raggiungendo la posizione #1 nelle classifiche del Regno Unito e #4 nella US Billboard 200.

Con questo album, la band sperimenta un sound più elettronico rispetto al disco d’esordio, dando vita ad alcuni dei brani più amati dal pubblico, tra cui “Nothing in My Way”, “Crystal Ball”, “A Bad Dream” e “Is It Any Wonder?”. Lo scrittore Irvine Welsh (Trainspotting) ha debuttato alla regia con un cortometraggio realizzato per accompagnare “Atlantic”, uno dei brani preferiti dai fan.

“È stato interessante guardare indietro a quel periodo: una fase complicata delle nostre vite, sia musicalmente che personalmente, ma è un album che ha resistito alla prova del tempo” ha dichiarato il cantante Tom Chaplin riguardo al disco. “In queste canzoni abbiamo creato una sorta di mondo fiabesco, una sensazione di confusione e intorpidimento, rappresentata da un luogo oscuro sotto un mare di ferro impenetrabile. Abbiamo scritto ‘Under the Iron Sea’ perché avevamo bisogno di un disco che ci facesse sentire di nuovo vivi.”

Questa raccolta per il 20° anniversario sarà pubblicata in due formati fisici che valorizzano le opere originali della designer e illustratrice di Brighton Sanna Annukka, autrice delle illustrazioni originali dell’album.

L’edizione Deluxe 3CD presenta l’album originale rimasterizzato, più due dischi di rarità contenenti b-side, demo, brani acustici e dal vivo, cover e rare esibizioni della BBC.

L’edizione limitata Zoetrope 1LP include l’album rimasterizzato e un artwork che anima le illustrazioni originali di Sanna Annukka Smith grazie agli effetti visivi realizzati dal graphic designer Drew Tetz.

La band ha anche annunciato il secondo libro in collaborazione con Faber Music e Island Records per Under the Iron Sea: Lyrics and History, che uscirà il 24 settembre. In concomitanza con le celebrazioni del 20° anniversario dell’album, il libro, presenta testi completi dell’album, riproduzioni originali di quaderni, artwork e fotografie insieme a racconti e testimonianze inedite della band.

I Keane si sono formati nel 1995 a Battle, nell’East Sussex. La band è composta dagli amici d’infanzia Tom Chaplin, Richard Hughes e Tim Rice-Oxley, ai quali si è unito successivamente il bassista Jesse Quin. La band ha pubblicato cinque album in studio, di cui quattro che hanno raggiunto la vetta della UK Albums Chart e hanno venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

I Keane sono attualmente negli Stati Uniti e stanno lavorando a un nuovo album.