HAYLEY WILLIAMS dei Paramore pubblica a sorpresa una collezione di 17 nuovi brani.

I 17 singoli sono stati prodotti da Daniel James, ma scritti e registrati quasi esclusivamente da Hayley Williams, che ha anche suonato la maggior parte degli strumenti, con contributi da parte di collaboratori di lunga data come Brian Robert Jones, Joey Howard e Jim-E Stack.



La scorsa settimana Haileyè apparsa a sorpresa al Newport Folk Festival suonando il nuovo brano ‘Mirtazapine’ e accennando a nuova musica in arrivo.



Dopo oltre 20 anni con l’Atlantic – un contratto che la Williams ha firmato da adolescente – i Paramore hanno annunciato nel Dicembre 2023 di essere finalmente una band indipendente. La nuova collezione di brani uscita a sorpresa è auto-pubblicata da Hayley Williams come primo capitolo per la sua personalissima label chiamata Post Atlantic, distribuita da Secretly Distribution.

I 17 singoli mettono in mostra l’intera gamma lirica e di suono di Hayley Williams. ‘Mirtazapine’ è una lettera d’amore alt-rock in pieno stile fine anni ’90 agli antidepressivi, mentre con ‘Glum’ sovverte la propria voceutilizzando effetti mentre il brano medita sulla solitudine.

Altri brani notevoli sono ‘Whim’, nello stile della migliore Americana con una struttura di songwriting che omaggia le sue radici di Nashville, e ‘Ice in My OJ’, brano dal tocco contemporaneo che abbina una produzione incisiva con alcuni dei testi più pungenti e umoristici scritti da Hayley Williams ad oggi.



Queste canzoni escono come fossero un nuovo capito della carriera discografica di Hayley Williams, seguito di ‘Petals For Armor’ del 2020 e ‘Flowers for Vases’ del 2021. Entrambi erano stati meditazioni splendide e severe sulla perdita e offrivano un contrasto al sound energico dei dischi dei Paramore.

Hayley Williams ha vinto ben 3 Grammy Award ed è la leader di una delle più grandi rock band americane degli ultimi 20 anni, i Paramore. Grazie alle sue doti vocali e interpretative Billboard l’ha classificata al 13° posto dei 50 più grandi cantanti rock di tutti i tempi, scrivendo di lei: “… quando si tratta di cantanti rock contemporanei, Hayley Williams regna suprema …”. Spesso citata come fonte dagli artisti che stanno riscrivendo le regole del pop moderno, come Chappell Roan, Doechii e Billie Eilish, è apparsa anche come ospite in una vasta gamma di album e singoli, tra cui gli ultimi dei Turnstile, Moses Sumney e Taylor Swift. Proprio la Swift ha fatto aprire ai Paramore il primo show del tour dei record Eras Tour e di tutte le tappe europee.