GUNS N’ ROSES: esce il 21 novembre “Live Era ’87-’93 Remastered”

Un bellissimo cofanetto di 4 vinili, sia colorati sia neri, con 23 canzoni, un poster, un artwork rinnovato con due copertine apribili.

Il primo album live ufficiale dei Guns N’ Roses, rimasterizzato per la prima volta dal 1999, data di pubblicazione originaria, a partire dai master analogici stereo originali.

UMe/Geffen celebrano l’incredibile eredità musicale dei Guns N’ Roses con GUNS N’ ROSES – LIVE ERA ’87-’93, epico box in vinile che contiene il primo album live ufficiale dei Guns N’ Roses.

LIVE ERA ’87-’93 è stato registrato dal vivo tra il 1987 e il 1993, ora rimasterizzato dai nastri master analogici stereo originali. In LIVE ERA ’87-’93 sono incluse interpretazioni dal vivo di grandi hit dei Guns N’ Roses come “November Rain”, “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle”, “Don’t Cry” e “Paradise City”.

In uscita il 21 novembre 2025, GUNS N’ ROSES – LIVE ERA ’87-’93 presenta un totale di 23 tracce dal vivo. È disponibile nelle versioni: 4 LP vinili colorati, 4 LP vinili neri 180 gr. e Digital Remaster. Contiene per la prima volta anche in digitale la bonus track del 1999 “Coma”.

Live Era ’87-’93: 4LP Premium Edition

L’edizione limitata 4LP Premium Edition contiene due copertine apribili all’interno di un cofanetto con dettagli in rilievo e include un poster. Ognuno dei 4 LP è stampato su vinile a colori unici ed è disponibile solo sullo shop online di Universal Music Italia.

Live Era ’87-’93: 4LP

L’edizione standard in 4LP neri. è stampata su vinile nero da 180 grammi e include un poster e due copertine apribili, il tutto contenuto all’interno di un cofanetto.

Live Era ’87-’93: Digitale

La versione digitale contiene l’album completo rimasterizzato dal master analogico stereo originale e sarà disponibile per la prima volta con la bonus track del 1999 “Coma”.