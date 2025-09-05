Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

DAVID BYRNE presenta il nuovo singolo “WHAT IS THE REASON FOR IT?” (ft. Hayley Williams)

Published

David Byrne, Photo credit: Shervin Lainez
David Byrne, Photo credit: Shervin Lainez

Questo venerdì David Byrne pubblicherà il suo attesissimo nuovo album Who Is The Sky? via Matador Records. Oggi esce il nuovo singolo tratto dall’album, What Is The Reason For It? con Hayley Williams. Contraddistinto dall’invitante intreccio vocale tra Byrne e la frontwoman dei ParamoreWhat Is the Reason for It? cerca di comprendere l’amore in un modo che la logica raramente riesce a fare (“does it do something useful? / nobody understands it”).

Nato dalla collaborazione creativa tra David Byrne e l’artista Dustin Yellen, il video di What Is The Reason For It? utilizza tecnologie AI all’avanguardia per animare oltre 20 disegni originali di Byrne. Diretto da Shira Indbar, il progetto mette in risalto l’interesse di Yellen per le nuove tecnologie in grado di dare vita alle immagini statiche.

Seguito del celebrato American Utopia del 2018, album poi adattato in un musical di successo a Broadway e in un film per HBO, Who Is the Sky? uscirà questo venerdì per Matador Records. L’album è stato prodotto da Kid Harpoon, vincitore di un Grammy (Harry Styles, Miley Cyrus), e i suoi 12 brani sono stati arrangiati dai membri dell’ensemble da camera newyorkese Ghost Train Orchestra. Tra gli ospiti figurano Hayley Williams dei Paramore, St. Vincent e Tom Skinner (batterista dei The Smile).

Il tour, prodotto da Live Nation, partirà il 14 settembre 2025 da Providence, Rhode Island, e toccherà l’Italia il 21 e 22 febbraio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4l1NTQ2

Il nuovo album è stato anticipato dal trascinante primo singolo “Everybody Laughs” in cui Byrne affronta temi universali come la connessione umana e il potenziale per un’unione sociale sullo sfondo di un mondo caotico.

«Alla mia età, almeno per me, subentra un atteggiamento da “non mi importa più di cosa pensano gli altri”», dice Byrne. «Posso uscire dalla mia zona di comfort con la consapevolezza che, più o meno, ormai so chi sono e so quello che sto facendo. Detto ciò, ogni nuovo gruppo di canzoni – ogni singola canzone, in realtà – è una nuova avventura. C’è sempre un po’ di “come faccio a farla funzionare?”. Ho scoperto che non tutte le collaborazioni funzionano, ma spesso, quando funzionano, è perché riesco a comunicare chiaramente ciò che sto cercando di fare. Loro lo capiscono, si spera, e così ci ritroviamo uniti in cammino verso un luogo sconosciuto.»

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

HAYLEY WILLIAMS dei Paramore pubblica a sorpresa una collezione di 17 nuovi brani.

Hayley è una delle voci principali della sua generazione, capace nel corso della sua carriera solista e come leader dei Paramore di passare indenne...

07/08/2025
David Byrne foto di ShervinLainez David Byrne foto di ShervinLainez

Concerti

DAVID BYRNE: “Who is the Sky?” in concerto il 21 e 22 febbraio 2026 a Milano

David Byrne è felice di annunciare Who Is the Sky?, il suo nuovo album dopo l’acclamato e pluripremiato American Utopia del 2018, che uscirà il 5 settembre per Matador Records....

11/06/2025

Interviste

Rimedi al Super Terror di questi giorni scuri: intervista a El Mató A Un Policia Motorizado

La band argentina tra le più interessanti di tutto l’indie rock internazionale alla sua prima prova milanese sul palco del Circolo Arci Bellezza, il...

21/09/2024

Dischi

Talking Heads: esce il 17 maggio il disco tributo “Stop Making Sense”

Il tributo ai Talking Heads per i 40 anni di ‘Stop Making Sense’ uscirà il 17 Maggio per A24 Music, anticipato nei mesi scorsi...

09/05/2024