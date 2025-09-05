DAVID BYRNE presenta il nuovo singolo “WHAT IS THE REASON FOR IT?” (ft. Hayley Williams)

Questo venerdì David Byrne pubblicherà il suo attesissimo nuovo album Who Is The Sky? via Matador Records. Oggi esce il nuovo singolo tratto dall’album, What Is The Reason For It? con Hayley Williams. Contraddistinto dall’invitante intreccio vocale tra Byrne e la frontwoman dei Paramore, What Is the Reason for It? cerca di comprendere l’amore in un modo che la logica raramente riesce a fare (“does it do something useful? / nobody understands it”).

Nato dalla collaborazione creativa tra David Byrne e l’artista Dustin Yellen, il video di What Is The Reason For It? utilizza tecnologie AI all’avanguardia per animare oltre 20 disegni originali di Byrne. Diretto da Shira Indbar, il progetto mette in risalto l’interesse di Yellen per le nuove tecnologie in grado di dare vita alle immagini statiche.

Seguito del celebrato American Utopia del 2018, album poi adattato in un musical di successo a Broadway e in un film per HBO, Who Is the Sky? uscirà questo venerdì per Matador Records. L’album è stato prodotto da Kid Harpoon, vincitore di un Grammy (Harry Styles, Miley Cyrus), e i suoi 12 brani sono stati arrangiati dai membri dell’ensemble da camera newyorkese Ghost Train Orchestra. Tra gli ospiti figurano Hayley Williams dei Paramore, St. Vincent e Tom Skinner (batterista dei The Smile).



Il tour, prodotto da Live Nation, partirà il 14 settembre 2025 da Providence, Rhode Island, e toccherà l’Italia il 21 e 22 febbraio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4l1NTQ2

Il nuovo album è stato anticipato dal trascinante primo singolo “Everybody Laughs” in cui Byrne affronta temi universali come la connessione umana e il potenziale per un’unione sociale sullo sfondo di un mondo caotico.

«Alla mia età, almeno per me, subentra un atteggiamento da “non mi importa più di cosa pensano gli altri”», dice Byrne. «Posso uscire dalla mia zona di comfort con la consapevolezza che, più o meno, ormai so chi sono e so quello che sto facendo. Detto ciò, ogni nuovo gruppo di canzoni – ogni singola canzone, in realtà – è una nuova avventura. C’è sempre un po’ di “come faccio a farla funzionare?”. Ho scoperto che non tutte le collaborazioni funzionano, ma spesso, quando funzionano, è perché riesco a comunicare chiaramente ciò che sto cercando di fare. Loro lo capiscono, si spera, e così ci ritroviamo uniti in cammino verso un luogo sconosciuto.»