BRIAN ENO & BEATIE WOLFE annunciano due album in collaborazione, in uscita il 6 giugno

Verve Records annuncia un nuovo progetto di collaborazione tra gli artisti-musicisti Brian Eno e Beatie Wolfe.

Luminal e Lateral usciranno insieme il 6 giugno 2025. Come anticipazione del progetto dell’imminente progetto escono oggi due brani, “Suddenly” e “Big Empty Country (Edit)”, tratte rispettivamente da Luminal e Lateral. Luminal è musica da sogno. Lateral è musica spaziale. Nessuno si aspettava questa musica da questi due artisti. Non se l’aspettavano nemmeno loro.

Brian Eno e Beatie Wolfe si sono incontrati per la prima volta grazie al loro lavoro in campo ambientale, quando hanno tenuto una conferenza al SXSW sul tema “Arte e clima”. L’intervento è stato recentemente selezionato come uno dei migliori degli ultimi 25 anni del festival. I due si sono poi incontrati di nuovo quando hanno esposto le loro opere d’arte visiva e concettuale in diverse gallerie di Londra. Da questi incontri è nata la loro collaborazione musicale.

Riflettendo sulla loro collaborazione a questo progetto, che è stato registrato in vari momenti fino al 2024, Brian e Beatie hanno dichiarato: “La musica consiste nel far nascere dei sentimenti. Alcune di queste sensazioni sono familiari, mentre altre possono non esserlo – o possono essere complesse miscele di diversi sentimenti. Ci sono molte belle parole per questi sentimenti in altre lingue e culture, parole che non esistono in inglese. Dando un nome a un sentimento, lo rendiamo più probabile, più tangibile. L’arte è in grado di scatenare sentimenti, o miscele di sentimenti, che non abbiamo mai provato prima. In questo modo, un’opera d’arte può diventare la “madre” di un tipo di sentimento e un luogo dove andare per trovare e rivivere quel sentimento. Alcune delle sensazioni con cui ci siamo trovati a lavorare sono state le seguenti…

Ailyak (Bulgarian)… andare piano, godersi il processo

Commuovere (Italian)… muovere profondamente gli affetti

Dor (Romanian)… desiderio o appartenenza

Duende (Spanish)… fascino ammaliatore

Fèath (Gaelic)… quiete, pace

Gezelligheid (Dutch)… calda intimità

Ilinx (French)… sensazione di eccitazione, vertigine

Jijivisha (Sanskrit)… vita vissuta pienamente

Liget (Filipino)… energia vitale

Merak (Serbian)… essere in completezza con l’universo

Meraki (Greek)… fare qualcosa con passione

Mono no aware (Japanese)… la consapevolezza della transitorietà della vita

Onsra (Boro)… la sensazione di perdere l’amore

Pronoia (Greek)… il contrario della paranoia

Sisu (Finnish)… determinazione, grinta

Torschlusspanik (German)… l’ansia del tempo che sta per finire

Ya’aburnee (Arabic)… non voler vivere in un mondo senza qualcuno