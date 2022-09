BOND 25: i temi di James Bond eseguiti dalla Royal Philharmonic Orchestra

Per celebrare il 60° anniversario della storia cinematografica di James Bond, Decca Records presenta Bond 25, un album orchestrato con tutti i 25 temi dei film iconici sapientemente reimmaginati e registrati ex novo dalla Royal Philharmonic Orchestra. Bond 25 uscirà il 23 settembre 2022 ed è disponibile per il pre-ordine.

Pre-ordina la versione LP Vinile > https://bit.ly/3BVOu1W

L’album, registrato presso gli Abbey Road Studios, include nuovi arrangiamenti dei temi dei film, tra cui Diamonds Are Forever (Una cascata di diamanti), GoldenEye e Skyfall, riportati cronologicamente da Dr. No (Licenza di uccidere) del 1962 al singolo No.1 del 2020 No Time To Die (vedi la tracklist completa in coda al comunicato).

Bond 25 segue il recente successo delle musiche di Hans Zimmer per il 25° film di James Bond No Time To Die, che è diventata la colonna sonora di 007 che ha registrato il maggior numero di vendite nel Regno Unito, raggiungendo la posizione n. 7 nella Official UK Album Charts. La title track di Billie Eilish, scritta in collaborazione con Hans Zimmer e FINNEAS, ha raggiunto la vetta della Official UK Singles Chart nella prima settimana di uscita. La Eilish, a 18 anni al momento dell’uscita, è l’artista più giovane e la prima donna a portare un tema di Bond in cima alla Official UK Singles Chart.

Lunedì 5 ottobre è il James Bond Day, un evento annuale che segna la prima mondiale del primo film di 007 Dr. No (Licenza di uccidere), 60 anni fa, nel 1962. La giornata di celebrazioni è iniziata nel 2012, quando i film di James Bond hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario.

Quest’anno i festeggiamenti includono The Sound of 007, un concerto di beneficenza che si terrà alla Royal Albert Hall martedì 4 ottobre e che presenterà la musica iconica di Bond, con la partecipazione della leggendaria Dame Shirley Bassey e di artisti della colonna sonora di Bond come Garbage e Lulu, oltre a ospiti speciali come Becky Hill e Celeste, il tutto supportato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra e diretto da Nicholas Dodd. Il concerto sarà trasmesso il giorno successivo su Amazon.

Mercoledì 5 ottobre, inoltre, verrà proiettato in anteprima su Amazon il documentario The Sound of 007, che esplora la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, mescolando interviste e materiale d’archivio di James Bond.