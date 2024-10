CRISTA: ascolta in anteprima streaming il nuovo album “Non Mi Piaci”

Alessia Pensalfini in arte Crista è una cantautrice rock irriverente, una romagnola che non ha problemi a chiamare le cose con il loro nome, mettendo in musica pensieri e parole di una donna libera. “Da piccola le mie migliori amiche erano le galline di mia nonna, credo che tutto il mio pensiero sia stato fortemente influenzato da quella frequentazione”. Da questa citazione si può capire molto del suo approccio all’universo musicale: quello una cantautrice che non si prende troppo sul serio.

Musicalmente parlando, lo stile di Crista miscela influenze rock e punk senza dimenticarsi del glorioso passato melodico della canzone italiana. I suoi testi semplici e allo stesso modo pungenti possono definirsi una sorta di pop d’autore che si slaccia completamente dalle linee guida della moda del momento.

Ha condiviso il palco con artisti come Caparezza, Vinicio Capossela, Zen Circus, Giorgio Canali, Levante e ha partecipato ad alcuni importanti Festival italiani tra cui l’Home Festival di Treviso, collezionando numerose date in giro per lo stivale. “Non mi piaci” è il terzo album della sua carriera dopo l’omonimo EP d’esordio del 2017 e “Femmina” del 2019, quest’ultimo prodotto dal mitico Manuele Fusaroli (The Zen Circus, Management Del Dolore Post Operatorio, Le Luci Della Centrale Elettrica).

Anticipato dai singoli “Cavallo Pazzo” e “Lascia Stare” (rock e irriverenti il primo, malinconico e disilluso il secondo), il disco è disponibile in streaming e in digital download sulle principali piattaforme.

CREDITS

Musica e Testo di Alessia Pensalfini aka Crista

Produzione Artistica di Kortana (Emanuele Para e Alfredo Nuti Dal Portone) e Crista

Registrato da Emanuele Para alla Cotton Factory

Mixato da Emanuele Para al Cristalline Studios

Masterizzato da Tommy Bianchi @ 121Decibel Studio (Firenze)

LINE-UP:

Crista: Piano, Voice

Emanuele Para: Bass Synth Synth, Mellotron

Andrea Ruscelli: Bass Guitar

facebook.com/iosonocrista

instagram.com/iosonocrista