RAMONES 50th Anniversary: vinci i biglietti omaggio per il concerto di Treviso del 3 Novembre

In seguito all’annuncio del sold out della data dell’1 novembre, Home ha comunicato l’apertura di una nuova data celebrativa dei 50 anni di storia dei Ramones, prevista per domenica 3 novembre. Si tratta delle uniche due date italiane ufficiali, facendo diventare Treviso meta per tutti gli appassionati della band statunitense, che potranno celebrare questo storico anniversario per tutto il primo weekend di novembre.

Si parte infatti già il 31 ottobre, con una serie di eventi a ingresso gratuito: dalle 18:00 Il listening party del singolo Pet Sematary all’interno del negozio di vinili Indie.it di via inferiore, con Marky Ramone e i Wardogs, e dalle 19:00, al club 27 di Piazza San Vito, l’inaugurazione di Hey Ho Let’s Go, una mostra con cimeli, memorabilia e foto dei Ramones, con meet & greet con Marky Ramone e Gilby Clarke e con successivo dj set a cura di Roger Ramone, autore di uno dei podcast più ascoltati in Italia sul Punk (Watch Out! Punk is coming!!).

Un evento esteso, che culminerà nelle due serate all’Home dell’1 (sold out) e del 3 novembre, con i live di Marky Ramone e Gilby Clarke, accompagnati dalle rispettive band. Per entrambe le date ci sarà un’introduzione di DJ Ringo, dalle 18:00, con la presentazione del progetto benefico HFFTK (High Five For The Kids), passando per il meet & greet e firma copie del singolo dei Wardogs feat. Gilby Clarke – Chinese Rock e del singolo di Marky Ramone & Wardogs Pet Sematary.

Ospiti delle due serate:

● Henry Ruggeri, fotografo di Virgin, che più volte ha scattato ai concerti dei Ramones in Italia;

● Jari Pekka Laitio Ramone, autore di “Ramones: Soundtrack Of Our Lives”, che condividerà la sua esperienza e passione per la band;

● Ramones Museum Berlin, l’unico museo al mondo dedicato alla storia della band newyorkese, che porterà alcuni cimeli;

● Marino De Angeli, produttore e ingegnere del suono, che ha collaborato con artisti di fama internazionale;

● Luca Carraro, tatuatore e artista, ha illustrato le copertine dei singoli dei Wardogs con Marky Ramone e Gilby Clarke;

● Maurizio Nodari, rappresentante del fan club ufficiale italiano dei Ramones, con una profonda conoscenza della band e della sua storia.

Gli eventi saranno rappresentano un’occasione unica per i fan di immergersi nella storia della band attraverso esposizioni di memorabilia, poster, libri e fotografie storiche, che rimarranno a Treviso per tutto il mese di novembre, tra l’Home e il Club27 di Piazza San Vito.

I biglietti per la seconda data sono in vendita su Dice.Fm, al prezzo di 45 euro più diritti di prevendita.