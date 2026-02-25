Harley-Davidson Padova presenta il Music Contest 2026: come partecipare.

Harley-Davidson Padova è lieta di annunciare il ritorno dell’Harley-Davidson Music Contest 2026, la grande competizione promossa da Harley-Davidson Italia e dedicata alle band e agli artisti emergenti che vogliono lanciare la propria musica e vivere l’esperienza di suonare live su palchi leggendari.

Il contest offre ai musicisti una concreta possibilità di esibirsi davanti al pubblico di eventi ufficiali Harley-Davidson in Europa e di far conoscere il proprio sound al di fuori dei circuiti tradizionali.

Chi può partecipare

Possono iscriversi gratuitamente al contest persone maggiorenni residenti o domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino che fanno parte di una band o progetto musicale (massimo quattro componenti), siano esse band emergenti o musicisti professionisti. Ogni formazione può inviare un solo video di un brano inedito (di qualsiasi genere musicale) caricandolo online entro il 2 marzo 2026 tramite il sito ufficiale del contest.



https://hdmusiccontest.com/it/carica-video/

Quando

Le band devono inviare un video di un brano inedito (qualsiasi genere) tra il 1° Febbraio e il 2 marzo 2026 collegandosi al sito www.hdmusiccontest.com/it.

Si potrà votare SOLO il 20 marzo e la band vincitrice sarà annunciata entro il 16 aprile.

Come partecipare

Per candidarsi al contest è necessario:

Registrare tutti i componenti della band al sito ufficiale www.hdmusiccontest.com/it e caricare un video con l’esibizione del brano inedito (formato MOV/MP4, max 4 minuti).

Attendere conferma via e-mail e l’eventuale pubblicazione del video sulla piattaforma.

Condividere il proprio video e invitare fan e amici a votarlo durante la fase di voting.

Votazione e selezione

Si può votare SOLO il 20 marzo 2026. Band e fan della band per effettuare il voto potranno recarsi nella concessionaria Harley Davidson Padova in via Venezia, 67/E dalle 9.00 alle 23.59 durante l’evento H-D Night”.

Ai votanti sarà offerto un coupon di 10,00 € da spendere in prodotti Apparel & Licensing presso i concessionari Harley-Davidson Italiani (valido dal 20/03 al 03/04/2026).

In alternativa, si potrà votare tramite il portale ufficiale del contest.

Selezione del vincitore

Entro il 16 aprile 2026, una giuria qualificata valuterà i 25 video più votati basandosi su:

Qualità tecnica della performance musicale.

Creatività e originalità del video.

Connessione del video con il brand Harley-Davidson.

Il premio

Il premio per la band vincente è pensato per trasformare la musica in esperienza live concreta:

Esibizioni dal vivo, trasferimenti e pernottamento, durante i principali eventi Harley-Davidson del calendario europeo:

• European Spring Rally – Senigallia, Italia 30 aprile-3 maggio

• European Bike Week – Faaker See, Austria 8-13 settembre

Per regolamento completo, dettagli e iscrizioni: https://hdmusiccontest.com/it/regolamento/