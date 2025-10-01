Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali pronti a infiammare palazzetti, teatri e arene in tutta Italia. Dai grandi nomi della scena mondiale agli storici protagonisti della musica italiana, passando per il rock più potente e i tour nei club, ecco una panoramica degli appuntamenti imperdibili.

Ecco la nostra guida ai principali appuntamenti.

Gli eventi unici di Ottobre

Alcuni concerti si preannunciano come veri e propri highlight del mese:

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/tone

su Vivaticket > https://www.rockon.it/viva

su Ticketmaster > https://www.rockon.it/tm

Carmen Consoli , torna sui palchi con nuove date ad Assisi, Torino, Genova, Trento e Bologna , regalando al pubblico il meglio del suo repertorio.

, torna sui palchi con nuove date ad , regalando al pubblico il meglio del suo repertorio. Counting Crows faranno tappa a Milano il 12 ottobre , con un unico show italiano che si preannuncia emozionante per i fan storici della band.

faranno tappa a , con un unico show italiano che si preannuncia emozionante per i fan storici della band. Damiano David debutta da solista con due attesissime date a Milano e Roma .

debutta da solista con due attesissime date a . Dropkick Murphys , leggenda del celtic punk, arriveranno a Milano il 15 ottobre .

, leggenda del celtic punk, arriveranno a . Gogol Bordello infiammeranno il pubblico con tre concerti a Padova, Milano e Bologna .

infiammeranno il pubblico con tre concerti a . Piero Pelù riporta la sua energia rock sul palco con tappe a Milano, Firenze e Roma .

riporta la sua energia rock sul palco con tappe a . Lacuna Coil , icone del metal italiano, suoneranno il 10 ottobre a Milano insieme agli americani Nonpoint .

, icone del metal italiano, suoneranno il insieme agli americani . Lady Gaga torna in Italia con due date al Forum di Milano , eventi che attireranno fan da tutta Europa.

torna in Italia con , eventi che attireranno fan da tutta Europa. OneRepublic si esibiranno a Bologna e Milano , portando i loro successi pop-rock in Italia.

si esibiranno a , portando i loro successi pop-rock in Italia. Patti Smith , la sacerdotessa del rock, sarà protagonista di una serata speciale a Bergamo il 10 ottobre .

, la sacerdotessa del rock, sarà protagonista di una serata speciale a . Pendulum faranno ballare Milano con la loro drum’n’bass il 19 ottobre .

faranno ballare Milano con la loro drum’n’bass il . Queens of the Stone Age tornano con un concerto esclusivo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano , per un live più intimo e potente.

tornano con un concerto esclusivo al , per un live più intimo e potente. Salmo sarà in tour nei palazzetti con date a Padova, Torino, Eboli, Roma, Firenze e Bologna .

sarà in tour nei palazzetti con date a . The Darkness porteranno il loro glam rock a Milano, Roma e Nonantola .

porteranno il loro glam rock a . The Hives infiammeranno il pubblico milanese con il loro inconfondibile garage rock.

infiammeranno il pubblico milanese con il loro inconfondibile garage rock. Yungblud chiuderà il mese con il suo show a Bergamo il 31 ottobre

Grandi nomi italiani e internazionali

Oltre agli eventi speciali, ottobre sarà costellato di tour che arricchiranno l’offerta musicale in tutta la penisola.

Tra i nomi italiani spiccano Brunori Sas (3 ottobre all’Arena di Verona), Francesco Gabbani (1 ottobre, Arena di Verona), Francesca Michielin (4 ottobre, Verona), Umberto Tozzi (5 ottobre, Verona), Negramaro (otto date in tutta Italia), Marco Mengoni (sei città italiane), Niccolò Fabi (otto date), Carl Brave, Coma_Cose (nei palazzetti di Milano e Roma), Rose Villain (Roma e Napoli), Piero Pelù e Carmen Consoli.

Sul fronte internazionale, da non perdere:

Arch Enemy + Amorphis (22 ottobre, Milano),

(22 ottobre, Milano), Killswitch Engage (4 ottobre, Milano),

(4 ottobre, Milano), Testament (18 ottobre, Trezzo sull’Adda),

(18 ottobre, Trezzo sull’Adda), W.A.S.P. (30 ottobre, Trezzo sull’Adda),

(30 ottobre, Trezzo sull’Adda), God Is An Astronaut (Roma e Milano),

(Roma e Milano), Hooverphonic (2 ottobre, Milano),

(2 ottobre, Milano), Diana Krall (20 ottobre, Milano),

(20 ottobre, Milano), Asaf Avidan (28 ottobre, Milano),

(28 ottobre, Milano), All Them Witches (23 ottobre, Milano),

(23 ottobre, Milano), Black Country, New Road (25 ottobre, Milano),

(25 ottobre, Milano), Paradise Lost (26 ottobre, Padova),

(26 ottobre, Padova), Sunn O))) (Venezia e Torino),

(Venezia e Torino), These New Puritans e We Are Scientists con più tappe in Italia.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/tone

su Vivaticket > https://www.rockon.it/viva

su Ticketmaster > https://www.rockon.it/tm

Un ottobre da vivere live

Il calendario è fittissimo: tra rock, pop, metal, elettronica e cantautorato, ottobre 2025 si conferma uno dei mesi più ricchi dell’anno per la musica dal vivo. 🎶