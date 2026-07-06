OASIS: il film-documentario “Don’t Look Back In Anger” al cinema a Settembre

È uscito il teaser trailer di “Don’t Look Back In Anger”, l’attesissimo documentario presentato da Disney+ che segue la leggendaria band britannica OASIS: un anno fa, la band dava il via al tour live ‘25 a Cardiff, in Galles, tornando ad esibirsi live insieme dopo 16 anni.

Il documentario, prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision, è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista candidato ai BAFTA e agli Oscar® Steven Knight (“Peaky Blinders”, “A Thousand Blows”) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (“Shut Up and Play the Hits”, “Meet Me in the Bathroom”).

Il film arriverà a settembre in una selezione di sale e in IMAX®, prima di essere disponibile in esclusiva in streaming su Disney+ a livello internazionale e su Hulu e Disney+ negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

“Don’t Look Back In Anger” racconta la trionfale reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, uno dei ritorni rock più attesi del nostro tempo. Un racconto energico e senza compromessi del più grande evento musicale del 2025. Un film che cattura l’esperienza e le emozioni della band e dei fan in tutto il mondo.

Include immagini esclusive delle prove, del backstage e del palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam dopo oltre 20 anni.

Parallelamente al tour mondiale sold-out, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo straordinario momento culturale globale e il significato della loro musica per pubblici e generazioni in tutto il mondo.

Steven Knight afferma: «Il tour mondiale degli Oasis ha unito generazioni, culture e Paesi, parlando di riconciliazione a un mondo frammentato. ‘Don’t Look Back In Anger’ non è solo il tuo biglietto per lo spettacolo: è un pass backstage e un posto al tavolo quando Liam e Noel si siedono insieme per la prima volta dopo 15 anni e raccontano le cose come stanno e come sono state».