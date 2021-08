Becoming Led Zeppelin: il docu-film presentato al Festival del Cinema di Venezia

Becoming Led Zeppelin, diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, con la partecipazione diretta per la prima volta degli stessi Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant (oltre alle interviste d’archivio al compianto John Bonham), entra a far parte della sezione Fuori Concorso della 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (1-11 settembre).

E’ un documentario che svela il percorso individuale dei quattro componenti della celebre band attraverso la scena musicale degli anni ’60.

Il regista Bernard MacMahon ha spiegato: “Ho voluto intrecciare le quattro storie dei componenti della band, prima e dopo la fondazione del gruppo”.

Il film ripercorre i percorsi individuali dei quattro membri della band mentre si muovono attraverso la scena musicale degli anni ’60, suonando in piccoli club britannici e suonando alcuni dei più grandi successi dell’epoca, fino a quando le loro strade si incrociano nell’estate del 1968 a Londra per una prova che cambierà per sempre le loro vite. Insieme vanno alla conquista dell’America diventando nel 1970 la band numero uno al mondo: “Stairway to Heaven”, “Whole Lotta Love”, “Good Times Bad Times” e “The Immigrant Song” alcune delle hit più famose di quella che è considerata una delle rock band più influenti della storia della musica.



