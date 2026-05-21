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CIGARETTES AFTER SEX presentano il nuovo singolo “Twizzler”

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CIGARETTES AFTER SEX | Photo Credit: Kate Garner
CIGARETTES AFTER SEX | Photo Credit: Kate Garner

Cigarettes After Sex condividono il nuovo singolo TwizzlerDisponibile ora via Partisan Records e presentato in anteprima ieri su KROQ, il brano segue l’uscita di “Anna Karenina” nel 2025, singolo che all’inizio di quest’anno ha ricevuto anche una pubblicazione fisica in formato 7”.

Twizzler rappresenta la continuazione di un anno entusiasmante per la band: solo il mese scorso al Coachella 2026, Greg Gonzalez ha eseguito un brano inedito insieme alla superstar latina Karol G in occasione dell’uscita del loro singolo collaborativo Después de ti. Gonzalez ha parlato più approfonditamente della collaborazione in un recente servizio di Playboy.

Recentemente, i Cigarettes After Sex sono entrati nella top 200 degli artisti più ascoltati su Spotify, con quasi 30 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Il loro brano “Apocalypse” è diventato una delle 200 canzoni nella storia a superare i 2 miliardi di stream su Spotify. Anche “Cry”, “Sunsetz” e “K.” hanno superato il miliardo di stream su Spotify nell’arco di appena cinque giorni. La band è ora una delle sole 11 band nella storia (insieme a gruppi come Fleetwood Mac, AC/DC e Queen) ad avere quattro o più canzoni con oltre un miliardo di stream.

Apocalypse” è tratta dall’album di debutto omonimo dei Cigarettes After Sex del 2017, che ha venduto oltre 2 milioni di copie ed è stato certificato disco di platino negli Stati Uniti, oro nel Regno Unito e doppio platino in Francia e Polonia. Attualmente, l’album è il 128º album più ascoltato di sempre su Spotify. L’album del 2019 della band, “Cry”, è certificato oro negli Stati Uniti, in Francia e in Polonia. Complessivamente, la band ha venduto 3,2 milioni di dischi negli Stati Uniti con tre album in studio.

I Cigarettes After Sex hanno venduto oltre 750.000 biglietti in tutto il mondo durante il tour “X’s”, inclusi concerti sold out al Madison Square Garden, alla The O2 Arena, al Kia Forum di Los Angeles e in arene di tutta l’Asia.

I Cigarettes After Sex sono composti da Greg Gonzalez (chitarra e voce), Jacob Tomsky (batteria) e Randall Miller (basso).

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