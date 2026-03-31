CA7RIEL & PACO AMOROSO tornano in Italia nel 2026

Gli artisti più magnetici e imprevedibili della nuova scena argentina tornano in Italia: CA7RIEL & PACO AMOROSO saranno all’Unipol Forum il 7 settembre 2026 per l’unica data italiana del loro FREE SPIRITS WORLD TOUR (Live Nation).

Un ritorno che attendevamo: li avevamo già seguiti da vicinissimo nel novembre 2025, quando li avevamo visti al Fabrique di Milano per raccontare la loro prima, storica apparizione italiana, un live sold out che aveva trasformato una domenica milanese qualunque in un rito collettivo di pura energia.

Già allora, CA7RIEL & Paco ci avevano spiazzato in quell’equilibrio perfetto tra caos e controllo: sul palco non c’erano soltanto loro due ­– jeans, pelle, occhialoni e un’estetica a metà tra Twitch, SNL e The Office – ma un vero esercito di musicisti, con una sezione fiati devastante, che trasformava la loro miscela di trap latina, funk new‑jazz, hip hop industrial, swing e reggaeton in uno show totale, fisico, quasi teatrale. Un impatto sonoro e visivo che avevamo definito “impossibile da etichettare”.

Quello che al Tiny Desk NPR era già apparso come un fenomeno virale — l’energia compressa, la teatralità, l’inaspettata raffinatezza —esplodeva definitivamente. Ora si preparano a fare lo stesso nel 2026 con il loro nuovo lavoro.

Dopo un 2025 dominato dal successo globale dell’EP Papota, vincitore di un GRAMMY e più Latin Grammy, il loro nuovo album FREE SPIRITS e’ un progetto che allarga ancora di più il loro universo creativo tra sperimentazione pop, ironia surreale e collaborazioni globali. L’intero tour 2026 — che attraverserà Argentina, Nord America, UK ed Europa — conferma definitivamente la loro ascesa come una delle realtà live più sorprendenti del momento

Il nuovo progetto nasce all’interno del peculiare concept del Free Spirits Center, un ritiro “olistico” immaginario guidato da Sting, parte integrante della narrazione dell’album. La tracklist vede collaborazioni d’eccezione come Jack Black, Anderson .Paak, Sting e Fred again.., tutti inseriti in un racconto che gioca con ego‑death, rinascita creativa e delirio estetico. La critica internazionale ha accolto Free Spirits come un’opera che spinge ancora più avanti i confini del pop latino contemporaneo, definendolo un “thrill ride caotico e irresistibile” (Pitchfork, Billboard, Variety riportati nelle rassegne stampa)

Per noi di RockON, che li abbiamo visti incendiare il Fabrique nella loro prima volta italiana, questo ritorno a Milano ha un sapore speciale: non vediamo l’ora di ritrovare sul palco quella stessa follia controllata, quella libertà scenica e quell’attitudine sovversiva che nel 2025 ci avevano fatto dire: “ok, questa roba qui non l’avevamo mai vista davvero”.