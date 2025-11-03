C2C Festival 2025: numeri da record per la XXIII edizione

C2C Festival, nel lungo weekend dell’Art Week intercorso dal 30 ottobre al 2 novembre, ha confermato per il quarto anno consecutivo il sold out, raggiungendo 42.000 partecipanti (rispetto ai 41.000 della precedente edizione), con una quota record di pubblico internazionale del 40%.

Quattro giorni di musica, performance, conversazioni, nelle venues di Lingotto Fiere, OGR Torino, Teatro Regio in cui si è tenuto il format diurno C2C Talks, C2C HQ da Combo, alla cui programmazione è stata aggiunta una giornata, rispetto alla precedenti edizione, e Le Roi, affascinante sala da ballo di via Stradella 8, in cui si è tenuto YOUNG SHOWCASE X C2C Festival. Per il terzo anno consecutivo C2C KIDS!, progetto dedicato alle giovani generazioni, ha anticipato la XXIII edizione presso le Fonderie Limone.

C2C Festival ha accolto 68 artisti, provenienti da 21 nazioni, che hanno dato vita a 65 show, di cui 21 in esclusiva italiana e 7 debutti, in 6 venues d’eccezione, confermandosi tra gli appuntamenti imprescindibili a livello mondiale nel panorama musicale.

“Si conclude con numeri da record l’edizione senza dubbio più complessa della storia di C2C Festival: la prima senza Sergio. Dopo mesi estremamente intensi, tragici ed emotivamente struggenti, con l’aiuto di tutti, siamo riusciti a proteggere la continuità stessa del Festival. Ora è più che mai evidente quanto C2C Festival sia un patrimonio per la città di Torino e per il territorio piemontese, sia diventato un’eccellenza nazionale e rappresenti un riferimento, a livello europeo e globale, da preservare e far crescere. Con tutte le forze che abbiamo in corpo porteremo avanti ciò che a Sergio più di tutto stava a cuore. C2C Festival continuerà a creare meraviglia.” – Guido Savini, Direttore Artistico C2C Festival.

C2C Festival torna, a Torino, nel 2026 da giovedì 5 novembre a domenica 8 novembre.