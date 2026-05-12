BLANCO: le foto del concerto all’Unipol Forum di Assago

Il tour dei sold out di Blanco approda finalmente a Milano. Dopo il debutto trionfale di Firenze e le tappe che hanno attraversato l’Italia da nord a sud, l’artista bresciano ha trasformato l’Unipol Forum di Assago in un catino ribollente di energia per la prima delle due date milanesi (entrambe già esaurite da tempo).
Non è solo un concerto, ma l’affermazione di una nuova maturità artistica che segue la pubblicazione di “MA’”, l’album uscito lo scorso 3 aprile che ha segnato un punto di svolta nel percorso di Blanco.
La scaletta è un viaggio senza filtri che mette a nudo l’anima dell’artista: dai successi generazionali come Notti in Bianco e Mi fai impazzire, fino ai nuovi manifesti sonori come Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore.
L’impatto visivo, curato dal collettivo londinese Ombra, riflette perfettamente il concept del tour. Un palco classico, un’estetica cruda e un gioco di luci che evolve partendo da un caos entropico per organizzarsi progressivamente in un racconto visivo potente. Blanco si muove in questo spazio con la solita fisicità prorompente, confermando quanto dichiarato alla vigilia: quella nei palazzetti è una sfida vinta, uno stimolo che lo vede oggi più consapevole che mai.
Dopo il bis all’Unipol Forum, Blanco chiuderà la tranche indoor a Pesaro il 16 maggio, per poi lanciarsi in un lunghissimo Tour Estate 2026 che lo vedrà protagonista nei principali festival all’aperto da giugno a settembre.
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BLANCO: la scaletta del concerto all’ Unipol Forum di Assago
Ti voglio bene, uomo
L’isola delle rose
Paraocchi
Ladro di fiori
Anche a vent’anni si muore
Finché non mi seppelliscono
Fuori dai denti
Sai cosa c’è
Maledetta rabbia
Peggio del diavolo
Belladonna (Adieu)
Lucciole
Piangere a 90
Un briciolo di allegria
La canzone nostra
Nostalgia
Los Angeles
Blu celeste
Woo
Pornografia (Bianco paradiso)
Notti in bianco
15 dicembre (prima)
Innamorato
Mi fai impazzire
Encore:
Brividi
Un posto migliore
Ma’