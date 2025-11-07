BILAL a SANTERIA TOSCANA: il cantante preferito dei miei cantanti preferiti

Articolo di Alessandro Cebrian Cobos

L’altro giorno raccontavo che sarei andato a sentire Bilal dal vivo, e dicevo che l’ho sempre pensato come l’artista dei featuring: più famoso per le pcollaborazioni con altri che per i propri brani. Mi hanno fatto notare, giustamente, che così rischiavo di sminuirlo, di relegarlo in un ruolo secondario. Mi sono affrettato a chiarire: quello che intendo è che lo incontravo nei dischi di Erykah Badu, nei pezzi di Kendrick Lamar, e pensavo: wow, è proprio il cantante preferito dei miei cantanti preferiti.

Ha collaborato con Common, con Guru dei Gang Starr, con i Knowles-Carter; ha cantato sulle basi di J Dilla e sulle note di pianoforte di Robert Glasper. Eppure la sua carriera solista è famosamente irregolare e piena di cambi di direzione che ne hanno paradossalmente confermato la coerenza artistica. L’ultimo disco, Adjust Brightness, con le sue incursioni elettroniche, non fa eccezione.

Un sound nuovo, concreto, rock

Eppure, di nuovo eppure, Bilal alla Santeria Toscana, all’interno del JazzMi 2025, stupisce ancora. La formazione di questo tour è ridotta al minimo, a un power trio che vira su sonorità più concrete, blues e funk, spesso psichedeliche, e molto, inequivocabilmente, rock.

Lascia che la band si scaldi con qualche giro di soundcheck, poi entra: cappotto grigio lungo, occhiali da sole, con le dita fa un segno di vittoria. Mantiene un atteggiamento distaccato, ma non ha veramente bisogno di scaldarsi: si inserisce subito nel riff con falsetti spettacolari e gorgheggi gravi.

La band gli preparara il terreno con uno stile sciolto, anche un po’ grezzo in un certo senso. Randy Runyon alla chitarra, agli effetti, al sampler, ha un ruolo da macchinista. Muove e dispone gli elementi della scenografia sonora sulla quale recitano gli altri. Quindi è sempre indaffarato ma sempre pacato, passa da plettrate aperte piene di pedale, a riff distorti ma funky, ad assoli in pentatonica, senza battere ciglio.

Tone Whitfield al basso è riservato, assorto, generoso di note. Il suo basso a 5 corde suona pieno, corposo, fuzzy. Joe Blaxx alla batteria invece ha uno stile misurato ma intenso: gioca con la sonicità dello strumento e lo avvicina al sound compresso e sordo dell’hip hop, usando un piatto tutto piegato o colpendo il lato della grancassa al posto dello snare.

La voce camaleontica di Bilal

Suonano un misto di riarrangiamenti dall’ultimo album e nuove versioni di canzoni classiche, restando fedeli alla commistione di generi che è da sempre la sua cifra. Gli arrangiamenti rock dei pezzi storici mantengono l’anima hip hop, nel senso che trattano il riff come un beat. In questo contesto, le linee melodiche dense ed espressive della voce suonano come tracce strumentali disposte con maestria, piene di variazioni ed improvvisazioni.

Non è un paragone che faccio a cuor leggero: ha la versatilità di un Prince. Con Something To Hold On To tira fuori tutta la sua grinta, canta a voce piena e ruggisce, sale in voce di testa e fa lunghi vocalizzi. Su Lost My Mind finalmente si rilassa, si toglie il cappotto e se la gode un po’, accenando qualche passetto e i primi sorrisi. Così è più sciolto per la jazzosa versione di Sometimes, il suo pezzo più vulnerabile, quello in cui canta “I wish I wasn’t me, sometimes”.

Da uno struggente blues in 12 battute di Randy (Bilal ne approfitta per autografare il vinile di un fan in prima fila) sorge e poi tramonta Money Over Love. Lui canta con una malinconia alternative, caccia acuti inarrivabili, poi si scioglie in urletti sensuali e trattenuti. Fa tutto, è impressionante. Quantum Universe inizia baritonale come un canto lirico, esplode in un assolo di batteria potente e drammatico (Joe perde gli occhiali mentre suona, volano via), si trasforma nella garage punk Lunatic. Lui alterna grida secche a un cantato dolce e vagamente inquietante

Nel continuo mutare, sempre fedele a se stesso

Soul Sista è il suo pezzo più famoso e la sala la riconosce dalle prime note. È un momento scioglievole, di goduria R&B. Escono, poi ritornano sul palco per un prevedibile e richiestissimo bis. Reminisce è dedicata a Jay Dilla, che l’aveva prodotta, e a D’Angelo, altro gigante del Neo Soul mancato poche settimane fa. Invece All Matter è l’occasione per chiudere il live con il sunto di tutto ciò che ne ha fatto parte: domande filosofiche sull’amore, schitarrate piene di pathos su groove ritmati, e tappeti sonori sognanti.

Dopo la conlusione mi avvicino al palco. Randy esce a recuperare i suoi strumenti e gli stringo la mano, gli faccio i complimenti. Riesco a fotografare la setlist e scopro che è scritta a mano, piena di titoli in pennarello nero cancellati con pennarello blu. Mi sembra la metafora perfetta di questo live: materiale selezionato accuratamente, presentato in modo genuino. Venticinque anni di arte senza compromessi offerti con sincerità. Forse è questa fedeltà a se stessi che rende Bilal uno degli artisti preferiti dei miei artisti preferiti.

BILAL – la scaletta del concerto di MILANO

Intro

Evr Chngin Nrml

The Story

Something To Hold On To

For U

Lost My Mind

Sometimes

12-Bar Blues / Money Over Love

Tell Me

Winning Hand

Hollywood

Quantum Universe

Lunatic

White Turns To Grey

Soul Sista

Bis:

Reminisce

All Matter