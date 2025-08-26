Connect with us

Bertus Italia porta le colonne sonore cult alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia, Bertus presenta un corner con colonne sonore cult in vinile, in edizioni limitate e numerate.

Published

Per la prima volta alla mostra internazionale del cinema di Venezia un corner dedicato alle colonne sonore.
Bertus curerà presso il Bookshop ELECTA, di fianco al Palazzo del Cinema, l’allestimento per portare alla biennale cinema le migliori colonne sonore di At The Movies e altre etichette distribuite in esclusiva. Titoli cult come Call Me By Your Name, Interstellar, Beetlejuice Beetlejuice e molti altri in edizioni limitate e numerate.

Call Me By Your Name – Artisti Vari
Top Gun – Harold Faltermeyer
The Substance – Raffertie
Close – Valentin Hadjadj
Weapons – Hays Holladay e Zach Cregger
