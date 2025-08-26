Bertus Italia porta le colonne sonore cult alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Per la prima volta alla mostra internazionale del cinema di Venezia un corner dedicato alle colonne sonore.

Bertus curerà presso il Bookshop ELECTA, di fianco al Palazzo del Cinema, l’allestimento per portare alla biennale cinema le migliori colonne sonore di At The Movies e altre etichette distribuite in esclusiva. Titoli cult come Call Me By Your Name, Interstellar, Beetlejuice Beetlejuice e molti altri in edizioni limitate e numerate.

Bertus Italia – At The Movies – Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia 2025