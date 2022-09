MILANO TATTO CONVENTION: la festa del tatuaggio a Fiera Milano City dal 21 ottobre

Torna la MILANO TATTOO CONVENTION che anche in questa edizione si propone al proprio pubblico come un evento imperdibile: una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello.

Più di cinquecento artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno a Milano dal 21 al 23 ottobre 2022 per una grande festa della creatività su pelle, in un continuo interscambio di informazioni e energie creative che coinvolgerà in maniera contagiosa il sempre numeroso pubblico presente.

Tantissimi gli artisti presenti che lavoreranno interrottamente nei tre giorni di Convention e fra questi maestri internazionali come il colombiano Juan David Rendón, il coreano Pitta KKM, il tatuatore di Taiwan Orient Ching, la tatuatrice greca Natalie Nox e l’australiano Benjamin Laukis.

Fra gli italiani molti artisti che hanno tatuato personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport fra cui il giovanissimo Gabriele Anakin (star di Tik Tok e YouTube che ha tatuato Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai, Il Tre, Fred de Palma e Zano), Simone Snt (autore dei tatuaggi sul volto di Achille Lauro e dei tatuaggi di Dark Polo Gang, i rapper Gemitaiz, Nerone, Carl Brave e le mani di Alessio Sakara ed Emis Killa), GioveCR (tatuatore di Blanco e Emis Killa), Amanda Toy famosa per i suoi tatuaggi giocosi e coloratissimi, dallo stile unico (che ha tatuato anche Fedez), Valentino Russo (è il tatuatore di Loris Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano. Ha tatuato anche il volto di Maradona sul figlio di Maradona), Alberto Marzari che tatua in particolare sneakers realistiche (ha tatuato Jake La Furia e poi lo hanno seguito Barella, Di Marco, De Rossi, Pinamonti, Jose Mourinho), Stizzo (ha tatuato Irama e Marco Materazzi), Francesco Cinti Piredda (ha tatuato Totti, Ilary Blasi e Roberto Saviano).

MILANO TATTOO CONVENTION 2022

21.22.23 OTTOBRE 2022



Fiera Milano City – Mi.Co. Milano Congressi

Ingresso GATE 4 Viale Scarampo angolo via Colleoni – Milano

Venerdì 21 ottobre 2022 14:00 – 23:00

Sabato 22 ottobre 2022 12:00 – 23:00

Domenica 23 ottobre 2022 12:00 – 20:30

500 TATUATORI

MOSTRE D’ARTE SUL TATUAGGIO

TATTOO CONTEST

LIVE PERFORMANCE

INGRESSO 1 GIORNO € 25,00

INGRESSO 3 GIORNI € 60,00