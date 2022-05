DAVID BOWIE: “the Passenger. By Andrew Kent” in mostra fino al 26 giugno a Milano

Grande successo al TAM Teatro Arcimboldi Milano per la retrospettiva dedicata a David Bowie che dal 2 aprile ha accolto più di 8.000 visitatori e che, a grande richiesta, viene prolungata fino al 26 giugno 2022.

“DAVID BOWIE the PASSENGER. By Andrew Kent” racconta attraverso le immagini e le memorie del fotografo americano Andrew Kent, la straordinaria avventura di David Bowie al suo ritorno in Europa a metà degli anni 70.

La retrospettiva si compone di oltre 55 scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti dall’archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico sono stati fedelmente e filologicamente ricostruiti gli ambienti protagonisti dell’avventura europea di Bowie: dal vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi. E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni completano la mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera dell’icona della cultura popolare.

Oltre altre all’aspetto emozionale, la mostra è anche occasione di approfondimento, sia per il grande pubblico che per i fan più appassionati: con un’analisi scientifica condotta attraverso le memorie di Andrew Kent, infatti, è stato possibile ricostruire fatti fino ad ora poco conosciuti e svelare dettagli inediti della carriera di Bowie.

Orari della Mostra:

Dal Martedì al Venerdì dalle 11,00 alle 19.30

Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì: chiuso

Info biglietti

Biglietto Open senza vincoli: 18,50 euro

Biglietto con data: 15,50 / 16,50 euro

Il ridotto è valido per over 65 e bambini dai 6-14 anni

Ridotto Universitari: da presentare libretto universitario in biglietteria

Bambini fino a 5 anni: gratuito