JARANOIA: ascolta in anteprima il primo album “Precipitavamo Con Distacco Come La Neve”

MiaCameretta Records presenta “Precipitavamo Con Distacco Come La Neve”, primo album del duo piemontese Jaranoia disponibile dal 18 marzo su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un disco bipolare, incentrato sul contrasto tra scarne melodie alt pop e testi dark, in cui il significato nasce dall’attrito tra musica e parole. Il distacco è al centro di una poetica che attraversa amori tossici o impossibili, relazioni che si dissolvono senza esplodere, corpi e identità che mutano, e una contemporaneità vissuta con lentezza e disallineamento. È un disco sulla caduta controllata e sull’abbandono consapevole, in cui nostalgia e fragilità si mescolano con lucidità.

Le dodici tracce che lo compongono si sono sviluppate e definite in un processo di scrittura a quattro mani, portato avanti con regolarità per circa due anni, tra home recording e riletture ossessive. I brani erano già presenti in una versione embrionale, con testi in inglese e arrangiamenti ancora da definire, e sono stati selezionati dai Jaranoia all’interno di un corpus decisamente più vasto, composto da quasi cinquanta canzoni.



“Fin dalla primissima selezione sui brani, abbiamo immaginato il disco come una sorta di poison pie: un involucro di pop delicato ripieno di veleno scuro.” – Jaranoia

CHI SONO I JARANOIA?

Siamo Jacopo Ramonda e Fabio Donalisio, due scrittori che si sono letti prima di conoscersi di persona, ad un reading a Roma, dove – tra le altre cose – abbiamo scoperto di essere entrambi originari di Savigliano, nella provincia cuneese alla quale abbiamo poi fatto ritorno. Jaranoia è il nostro progetto musicale bipolare con cui non cerchiamo di curarci, ma ci limitiamo a prendere atto di varie patologie, tra cui l’home-recording, scrivere canzoni e una spiccata tendenza a trasformare tutto in ossessione.

Jacopo Ramonda e Fabio Donalisio sono cresciuti negli anni ’90 (come il tag di Tinder), e si sente. Si sono conosciuti da scrittori, molto tempo fa, come se la musica fosse scomparsa, per motivi diversi, dalla zona delle possibilità. Poi si sono ritrovati, e le canzoni hanno preso una forma bifronte: i pezzi dell’uno sono stati frastornati (e rivitalizzati) dalle mani dell’altro. Non importa chi fa cosa, scrivere ha la stessa sostanza del fare. Le voci sono due, i pezzi sono dicotomici eppure coesi, necessariamente. Una sorta di poison pie: un involucro di pop delicato ripieno di veleno scuro. Le ovvie, ma nemmeno così tanto, nostalgie anni ’90 vengono fuori straziate e poi ricodificate in una sorta di sentimento grunge, ma astratto, prosciugato. Dovessero stilare un elenco di reference (perché è sempre necessario essere incasellati), probabilmente citerebbero prima Ivano Ferrari di Kurt Cobain, Giorgio Caproni insieme a Mark Lanegan.

Il 18 marzo 2026 esce il loro album “Precipitavamo Con Distacco Come La Neve” anticipato dai singoli “Venere”, “Nostalgia del presente” e “La Linea Di Karman”.

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