ANIMALS AS LEADERS + Night Verses: gli orari del concerto di Milano del 6 marzo

Virtuosismo portato oltre lo stupefacente, gli Animals as Leaders sono una rivoluzione djent e progressive metal in grado di lasciare chiunque con la mascella completamente spalancata.

Guidati da Tosin Abasi, gli Animals as Leaders vengono catapultati sotto i riflettori mainstream già nel 2014, quando il loro terzo rilascio «The Joy of Motion» marchia la nuova vetta della Billboard Hard Rock. Immediata la spinta sull’acceleratore: incorporando elementi jazz, electronica e d’avanguardia e spingendosi creativamente oltre la stratosfera, gli Animals as Leaders osano oltre ogni aspettativa, spalleggiati da Sumerian Records, raggiungendo cime impressionanti e celebrazioni globali per il loro tecnicismo da vertigini e delle melodie a dir poco sbalorditive, che vedono Tosin stesso riconosciuto fra i «Chitarristi del Decennio» di Guitar World.

Gli Animals as Leaders saranno di ritorno per un’unica parentesi italiana il prossimo marzo, accompagnati dai Night Verses. Una serata che ci vedrà in un brodo di giuggiole.

ANIMALS AS LEADERS

06 MARZO 2025 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano

7:30 pm Porte

8 pm Night Verses

9 pm Animals As Leaders

