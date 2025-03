ANIMALS AS LEADERS: le foto e la setlist del concerto di Milano

Articolo e foto a cura di Davide Merli

Ieri sera, Milano ha avuto l’onore di ospitare gli Animals As Leaders, e che spettacolo è stato! La band ha presentato una setlist che ha fatto la gioia dei fan, eseguendo tutti i brani dell’album “The Joy of Motion” e aggiungendo qualche pezzo da “Parrhesia”.

Dal punto di vista dell’esecuzione, gli Abasi e soci hanno dimostrato una maestria incredibile. A parte qualche fisiologica sbavatura il muro sonoro è stato impattante e ha ipnotizzato per un ora e mezza i tantissimi presenti accorsi ai Magazzini Generali in questo giovedì di fine inverno. Tuttavia, devo ammettere che i suoni non sono stati all’altezza delle aspettative. Purtroppo, alcuni problemi di mixaggio hanno un po’ compromesso la resa finale dell’esecuzione, rendendo difficile apprezzare appieno la complessità delle loro composizioni, specialmente in alcuni settaggi della chitarra di Abasi.

Nonostante questo, l’atmosfera era elettrica e i fan hanno risposto con entusiasmo a ogni brano. È stato un concerto memorabile, anche se avremmo tutti desiderato che il suono fosse stato migliore. In ogni caso, gli Animals As Leaders hanno dimostrato ancora una volta perché sono considerati tra i migliori nel loro genere.

Clicca qui per vedere le foto degli Animals As Leaders in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Clicca qui per vedere le foto degli Night Verses in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

ANIMALS AS LEADERS – La setlist del concerto di Milano

Ka$cade

Lippincott

Air Chrysalis

Another Year

Physical Education

Tooth and Claw

Crescent

The Future That Awaited Me

Para Mexer

The Woven Web

Mind-Spun

Nephele

Encore:

Micro-Aggressions

Red Miso

Monomyth