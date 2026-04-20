Alessio Alì e il nuovo cantautorato: la rotta verso “Americana”

C’è un punto preciso in cui il nuovo cantautorato italiano smette di guardarsi indietro e inizia a costruire un immaginario proprio, più fluido, meno nostalgico, decisamente più stratificato. In questo spazio si muove Alessio Alì, che il 10 aprile ha pubblicato “Americana”, secondo tassello verso il debut album Fare piani perché si dovrebbe, atteso in autunno.

Ma c’è anche un altro tema, meno esplicito e forse per questo più urgente: oggi anche il rock ha bisogno di tornare a confrontarsi con una scrittura cantautorale. Non come esercizio di stile, ma come necessità narrativa. Perché se il suono può ancora spingere, è il testo che dà profondità, che costruisce un immaginario, che resta.

“Americana” si inserisce proprio in questo punto di contatto. Non è un brano rock in senso stretto, ma ne recupera una funzione fondamentale: quella di raccontare. E lo fa senza appoggiarsi a cliché o a un’estetica già vista. Il singolo funziona come un varco, più che come un episodio: una traccia che apre un mondo e suggerisce la direzione del disco.

Nato da un momento di disordine emotivo e mentale, il pezzo evita la retorica confessionale e trasforma il caos in materia viva. Le sonorità restano leggere, in movimento, ma sotto la superficie si muove una scrittura densa, che attraversa notti sospese, pensieri che si accumulano e quella sensazione generazionale di essere pieni senza sapere esattamente dove andare. In mezzo, una presenza stabile, quasi silenziosa, che tiene tutto insieme.

È qui che il discorso torna centrale: senza una scrittura così, anche il miglior impianto sonoro rischia di restare vuoto. E invece “Americana” dimostra che si può fare pop mantenendo una tensione narrativa forte, capace di dialogare anche con chi nel rock cerca ancora qualcosa che vada oltre l’attitudine.

Il percorso di Alì – dall’EP Vorrei fare un passo indietro per sbirciare gli anni ’80 ai riconoscimenti come il Premio Gianmaria Testa e il Premio Bindi – converge qui in una forma più consapevole. Non è più solo promessa, ma direzione.

Con “Americana”, Alessio Alì non prova a essere rumoroso per farsi notare. Fa qualcosa di più interessante: rimette al centro la scrittura, ricordando che senza parole che reggono, nessun genere – nemmeno il rock – può davvero durare.