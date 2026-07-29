Addio a Glen Hansard: il cantautore irlandese si è spento a 56 anni

Il mondo del cantautorato internazionale perde una delle sue anime più sincere, viscerali e generose.

Glen Hansard è morto questa mattina all’età di 56 anni a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Lucan, poco fuori dalla sua amata Dublino.

Nato nel 1970 nel quartiere popolare di Ballymun, Hansard aveva iniziato la sua avventura con la musica nel modo più puro e ruvido possibile: suonando come busker per le strade della capitale irlandese. Da quelle prime esibizioni marciapiede dopo marciapiede era nata la scintilla per fondare i The Frames, la storica band folk-rock con cui negli anni Novanta divenne un punto di riferimento assoluto per la scena indie europea.

Con l’Italia il cantautore aveva stretto un legame viscerale e profondo: dalle storiche incursioni a Lucca, città a cui era legatissimo e dove teneva spesso set acustici a sorpresa. A dicembre 2026 infatti erano previsti quattro nuovi appuntamenti in concerto in Italia.

Con la sua scomparsa, la musica d’autore perde un performer straordinario, capace di spezzare corde e cuori con la sola forza della sua voce e di una chitarra acustica.