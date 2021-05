5 film per conoscere Angelika, cantautrice cinefila

Esce proprio oggi giovedì 20 maggio 2021 per Supersugo Dischi il singolo di debutto di Angelika dal titolo Cilekka. Un brano che è un nuovo inizio per la cantautrice classe 1998 che vanta una posizione in bilico tra it-pop al femminile e influenze urban, un brano composto di sentimenti distorti e malinconia da ballare, che si impone contro tutti gli abusi emotivi.

Di lei racconta: “Orgogliosamente cinefila. Credo in Woody Allen e in mia nonna. Studente, attualmente in pensione, di recitazione e credo di essere ancora iscritta all’Università.”

Non possiamo che chiederle 5 film per conoscerla meglio.

Angel-a (Luc Besson, 2005)

Il paradiso può atten….ah no!

Andrè si ritrova in debito con mezza città ed emotivamente con se stesso,decide quindi di saldare i conti suicidandosi ma inaspettatamente riceve un prestito alto, biondo e scaltro dal paradiso. Una fuga tra le strade di Parigi e tra le vie di se stesso.

Cold War (Pawel Pawlikowski, 2018)

“Me la caverò anche senza la tua benevolenza” grida Zula prima di andarsene da Wicktor… ma si sa che, in amore raramente il viaggio è di sola andata. Ambientato tra la Polonia e la Parigi degli anni 50, la guerra fredda fa da sfondo e barriera al grande amore che nasce tra Zula, giovane cantante e Wiktor, suo direttore di coro.

Mommy (Xavier Dolan,2014)

La mamma è sempre la mamma. Una toccante storia d’amore ,con la “a” maiuscola,tra una madre single ed un figlio dall’anima fragile ed il temperamento di fuoco. Una colonna sonora che vi farà piangere anche i capelli.

Parliamo delle mie donne (Claude Lelouch, 2014)

Per la serie “meglio tardi che mai”.

Non c’è storia d’amore più complessa e delicata di quella tra un padre ed una figlia; figuriamoci se le figlie sono quattro e con quattro madri diverse. Jacques, ex acclamato fotografo di guerra e padre assente, si ritira in un paesino ai piedi del Monte Bianco dove inaspettatamente riceve la visita di tutte le figlie…..

Malcolm & Marie (Sam Levinson, 2021)

Litigare non è mai stato così bello. Malcom & Marie sono una giovane coppia; lui, regista di successo agli esordi, lei, ex tossicodipendente e talentuosa, anche se bloccata, attrice. Un film che vi porterà a riflettere su quanto sia importante l’attenzione e la cura verso le persone che vi stanno accanto e l’importanza di non ego-riferirsi.