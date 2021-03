5 brani che compongono l’Astronave Madre di Calvino

Oggi esce un nuovo disco di Calvino, il titolo: Astronave Madre.



Calvino è il progetto di Niccolò Lavelli, che nasce tra le nebbie della bassa padana alla fine degli anni ’80 in un paese dal nome evocativo e contradditorio: Romano di Lombardia. Un punto di riferimento dell’underground milanese e della scena indipendente, un piccolo inno alla semplicità dei sentimenti, anche quelli negativi.



Per l’occasione, gli abbiamo chiesto di scegliere 5 brani che compongono l’astronave madre.

Downtown – Majical Cloudz

Il sistema Radar.

Ogni volta che ascolto questo brano è come se ricevessi le coordinate giuste per andare avanti nel mondo. La dolcezza del testo e delle sonorità e l’intensità del cantato sono delle griglie che aiutano ad orientarsi nel caos dello spazio profondo.

Mother – John Lennon

Il motore.

“L’amor che move gli astri e l’altre stelle”. Mi viene in mente il verso finale del Paradiso di Dante ascoltando le urla disperate con cui John Lennon chiude questo suo struggente messaggio alle sue origini. L’astronave madre grazie a questo motore è in grado quindi di viaggiare anche nel tempo e prova ad annullare il distacco tra spazio interno ed esterno.

Apocalypse – Cigarettes After Sex

L’impianto di areazione.

L’astronave madre non è solo fatta per viaggiare ma anche per la vita di tutti i giorni. Quindi prima di tutto serve aria: tanta, libera, fresca, semplice. Esattamente come questo brano dei Cigarettes After Sex: il respiro è automatico e naturale ma proprio quando si è nello spazio profondo si capisce quanto in realtà sia fragile e complicato.

No Time No Space – Franco Battiato

La sala comandi.

Battiato sembra aver avuto la rivelazione sulla natura delle cose e volercela trasmettere attraverso delle canzoni. Vorremmo tanto saperne di più su quello che ha visto e sentito ma possiamo solo cantare con lui e seguire per istinto le scie delle comete.

L’ultima Luna – La Scocca e l’Aerodinamica.

Un’astronave deve avere anche un’estetica per stagliarsi nell’oscuro e riflettere fieramente i raggi di qualche stella lontana che la illumina. Dalla è sempre stato per me l’esempio di come poter affrontare temi profondi e dolorosi con un animo leggero: la creazione di un’altra realtà che abbia come modello la nostra ci aiuta a guardarci dall’esterno come se fossimo i protagonisti di un diorama nel museo di Scienze Naturali.